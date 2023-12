Dostál překonal „učitele“. Bavilo mě to, líčil gólman Zlína po demolici Hradce

Měl jste v hlavě tento milník?

„Vůbec ne. Já tyto statistiky nesleduju. Bylo to příjemné a nečekané překvapení, když jsem se to po zápase dozvěděl. Mám radost.“

Tahle nula nebyla zadarmo, co?

„Ve druhém poločase se nám tam začal Hradec dostávat a měl dvě, tři vyložené šance. Dal nahoru Šašinku a zvýšil počet útočných hráčů. Ještě nám mohl utkání znepříjemnit. Trošku jsme za stavu 4:0 zalezli a špatně jsme je přebírali. Naštěstí jsme to přežili. Dá se říct, že to, co bylo nacvičené z tréninku, klukům vyšlo. Třeba ten roh.“ (s gólem Lukáše Bartošáka)

Nejlepší zákrok jste vytáhl proti prudké hlavičce Daniela Vašulína k tyči. Vybavíte si ho?

„Hlavně jsem si říkal, ať se odrazím. To naše malé vápno…Je rozbité, rozbředlé, je v něm bláto s pískem. Pohyb na tom je horší. Ale vyšlo to, super. Byl jsem dobře postavený, takže jsem mohl líp reagovat.“

Dali jste čtyři góly ze čtyř střel na bránu. Soucítíte s gólmanem soupeře Pavolem Bajzou?

„Bylo to nechytatelné. Tohle jsem zažil minulý týden v Liberci. Možná tam bylo o jednu, dvě střely víc. Co s tím mohl Bajzič dělat…Ano, soucítím s ním.“

Jaké to je překonat Víta Baránka?

„Když jsem začínal, byl jsem tady s ním. Já, Víťa a Alda Kořínek. Víťa dovedl zachovávat v zápasech klid a byl hrozně cenný pro mančaft. Nikdy neházel flintu do žita, když se nedařilo. A když ano, byl pokorný. Když bylo potřeba, předvedl důležité zákroky. Takhle si ho pamatuju. Byl veliká osobnost. Cením si, že jsem ho překonal.“

Užijete si po vysoké výhře zimní pauzu?

„Bodů není tolik, kolik jsme si představovali. Samozřejmě jsme si tímto zápasem trošičku pomohli. Ano, nálada bude lepší. Ale nesmíme se uspokojit tím, že jsme vyhráli 4:0. Je to za námi. Odpočineme si a musíme si pamatovat všechno dobré, co se nám podařilo. Hrozně bych si přál, abychom tuto lajnu drželi. A ne to kombinovat se zápasy jako byl ten v Liberci, kdy nejsme důslední v defenzivě a dostaneme pětku.“