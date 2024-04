Béčka ligistů: výhoda, ale i přítěž. Sparta si chystá Loučku, co Škoda?

„Jde se rozehrát do béčka. Nehraje ani v béčku. Připsal si první minuty v béčku.“ B-tým, to je pro prvoligové kluby jedno z důležitých pater úspěšné velkostavby. Nebo by aspoň mělo být... „I v roce 2024 je pro spoustu klubů béčko spíše přítěží, než aby si z toho udělali výhodu do budoucna,“ říká v novém díle pořadu iSkaut, jehož tématem jsou právě rezervní soubory ligistů, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Přitom ti právě tohle může zásadně usnadnit celý proces začlenění do dospělého fotbalu,“ dodává.