Svědík (nejen) o konci ve Slovácku: Loučení bude těžké. Navrhl nástupce

Šest plodných let a dost. Rozhodnutí opustit Slovácko uzrálo v duši Martina Svědíka (49) už po zimní přípravě. „S výsledky na jaře to nemá žádnou souvislost,“ přesvědčuje trenér, který se stal symbolem historické éry klubu z Uherského Hradiště. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz popisuje, co ho vedlo k ukončení smlouvy, koho navrhl jako svého nástupce nebo proč se na konci sezony určitě dojme. A co bude s výstupní klauzulí v jeho kontraktu?

Nestává se často, aby trenér rok před koncem smlouvy dobrovolně ukončil angažmá v první lize. Proč jste se rozhodl k tomuto kroku vy?

„Cítil jsem, že mně i klubu to může pomoct. Přijde nový trenér, pro kluky to bude nový impulz. Stejně tak čekají nové věci mě. To rozhodnutí nepadlo ze dne na den. Dospěl jsem k němu dřív. Celé to zrálo. Chtěl jsem to férově oznámit před koncem sezony, aby mělo Slovácko čas sehnat kouče. Klub mi vyšel vstříc, za což děkuji hlavně Petru Pojeznému (řediteli), Šumimu (sportovnímu manažerovi Veličemu Šumulikoskému) a majitelům. Chci si zachovat na tohle angažmá ty nejkrásnější vzpomínky. Teď máme nějaké problémy, ale ty k fotbalu patří. Dělat ho jenom když se daří, je jednoduché.“

Nepochybně má načasování vašeho odchodu souvislost se špatnými jarními výsledky. Nebo ne?

„Nemá. (důrazně) S výsledky to nesouvisí. Spíš jsou ukazatelem toho, že jsem udělal správně. Vnitřně jsem se rozhodl už dřív, po zimní přípravě. Důvody jsem pojmenoval, nechci zacházet do hloubky.“

Znamená to, že budete v létě úplně volný?

„Ano. Uvidíme, co se stane v nejbližších měsících. Existují prakticky jen dvě cesty.