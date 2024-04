Chaluš v těžké situaci. Zase neví, co s ním bude. Cílem poháry se Slovanem

Před dvěma lety přijal challenge, tedy výzvu, jak říkají mladí. Z Liberce, sice zavedeného českého klubu, ale spíše místní druhé vlny, vyrazil do Malmö FF, na adresu švédského velikána. Stoper Matěj Chaluš, dnes šestadvacetiletý, na severu úplně neprorazil. Proto se vrátil - aktuálně hostuje ve Slovanu. Co s ním bude dál?

Zkusil Švédsko, po roce hostování v Nizozemsku, ani v Groningenu však nezapadl natolik, aby si ho klub ponechal. Proto jej Malmö pustilo tam, odkud jej vykoupilo. V Liberci Matěj Chaluš diriguje tříčlennou defenzivu týmu, který si věří, že prorazí do evropských pohárů.

Ale co bude po sezoně s vámi? Hostování z Malmö vám končí.

„Ještě vůbec nevím, soustředím se na Slovan. Poslední rok a půl to řeším každý půlrok a je to nepříjemné.“

Myslíte tu nejistotu?

„Nechci se tím úplně svazovat, ale vždycky když se to blíží, tak na to člověk myslí. Ve Švédsku mám smlouvu ještě na rok a půl a myslím, že žádná opce na přestup do Liberci v dohodě o hostování zakotvená není.“

Máte aspoň jasné přání, co dál?

„Asi zatím ne. Fakt vyloženě myslím na to, aby se povedl konec sezony a dostali jsme se Slovanem do pohárů.“

Liberec má nového majitele, vedení klubu. Cítíte nějaký vyšší drajv? Při utkání se Slováckem byl znatelný.

„Působilo to tak, jako kdyby tam byla nějaká energie. To souhlasím. Mohlo to být způsobené i výhrou v Plzni. I další kluci říkali, že všichni byli nějak víc odhodlaní, a to myslím i fanoušky.“

Jak se změna projevila podle vás?

„Najednou jsme slyšeli, že lidi fandili už při nástupu. Na našem stadion je znát každý člověk, co přijde navíc.“

Chcete být součástí „nového“ Slovanu?

„Nějaké změny už proběhly, ale my se na ně nesoustředíme, další přijdou s novou sezonou. Nápad je to zajímavý, ale já ani teď nevnímám, že jsem tady na hostování, beru se jako hráč Liberce. Pro klub dělám to nejlepší, co můžu.“

Matěj Chaluš za Liberec

Zápasy: 28

Minuty: 2721

Góly: 3

Asistence: 0

Střely na zápas/na bránu: 0,66/33,3 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 1,93/0,06

Přihrávky na zápas/úspěšné: 38,77/88 %

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 4,93/72,5 %

Vzdušné souboje na zápas/úspěšné: 4,66/59,6 %

Skluzy na zápas/úspěšné: 0,2/50 %

Zachycené míče na zápas: 5,19

Fauly na zápas: 0,86

Žluté karty: 2

Červené karty: 0