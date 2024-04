Vaniak: Staněk se ti dostane do hlavy, Vindahl Čechy nepředčí. Na EURO...

Čaroděj. Tuhle přezdívku si brankář Martin Vaniak vydobyl hlavně díky skvělým reflexům, kvůli kterým hráči soupeřů dostávali v šatnách od trenérů pokyn, aby se předčasně neradovali z gólu. Kdo se mu dnes v tomto směru z jeho nástupců podobá nejvíce? „Čaroděj je jenom jeden,“ směje se. Všechny indicie však směřují k Jindřichu Staňkovi, který v zimě figuroval v obřím transferu za 50 milionů korun na trase Plzeň – Slavia. „Momentálně je to v Česku number one. Komplexní gólman, dostane se ti do hlavy,“ říká Vaniak. „Slavia? Klobouk dolů, ale čekal jsem, že půjde ven. Zahraniční angažmá by potřeboval,“ míní zároveň. V dalším díle magazínu Ligový insider se detailně věnuje hlavně brankářům v tuzemské lize, ale také stoperům, za nimiž by se cítil nejjistěji, i dramatickému dění v Olomouci, s níž je spjatý.