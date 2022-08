Karabach - Plzeň v TV: kdo vysílá play off Ligy mistrů živě?

Plzeňská děkovačka po postupu do play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalistům Viktorie Plzeň stojí v cestě do hlavní fáze prestižní Ligy mistrů poslední soupeř. K úvodnímu duelu play off Ligy mistrů odcestovali do Baku, kde ve středu 17. srpna od 18:45 vyzvou vítěze ázerbajdžánské ligy FK Karabach. Kde sledovat duel Karabach - Plzeň v TV?