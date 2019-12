EURO 2020 | Darida o losu EURO, roli lídra či Dočkalovi: Může být rozdílový hráč | iSport.cz

Když půjde vše podle plánu, na prahu třicítky pojede Vladimír Darida na své třetí mistrovství Evropy. Klíčový muž české reprezentace vnímá turnaj jako jeden ze svých možných vrcholů. Jestliže na turnaj do Polska dostal v roce 2012 nominaci jako nováček na poslední chvíli, teď vyrazí v roli kapitána s více jak šedesátkou startů na kontě. „Bude to pěkné,“ věří záložník bundesligové Herty Berlín.

S přibývajícím věkem si Darida uvědomuje, že fotbalová kariéra letí kvapíkovým tempem. Z drobného středopolaře už je nyní jeden z pilířů týmu, nejzkušenější hráč, od kterého se mohou ostatní učit. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o vylosované skupině s Anglií či Chorvatskem, progresu současné reprezentace i možné spolupráci s Bořkem Dočkalem.

Vyšel české reprezentaci zajímavý los?

„Na EURO se nedá ze soupeřů úplně vybírat, žádná skupina není lehká. Čekají nás těžké zápasy, ale myslím, že to bude pěkné. Docela se mi líbí rozlosování zápasů. První utkání hrajeme s tím, kdo postoupí z Ligy národů, teoreticky by mělo jít o nejslabší tým skupiny. Pokud to dobře nastartujeme, nejlépe vítězně, do dalších zápasů s Chorvatskem a Anglií nám to dodá sebevědomí, abychom mohli bojovat o postup ze skupiny.“

Je výhoda, že jste s Anglií hráli dvakrát v kvalifikaci a dokázali ji doma porazit?

„Asi bych si přál jiný tým. Ale viděli jsme ve druhém zápase, že Anglie se dá porazit. Je to náročné, stojí to spousty sil, ale když se to povedlo, všichni byli neskutečně šťastní. Zopakovat něco takového by bylo super.“

Může být výhoda, že vás Anglie i Chorvatsko spíš podceňují?

„Je to možné. Zvlášť u Chorvatů se to může víc projevit. Jejich nátura je taková, že jsou hodně sebevědomí. Můžeme je zaskočit a budu rád, když to budeme my, kdo postoupí ze skupiny.“

Vzpomínáte si na duel s Chorvatskem z posledního EURO 2016 ve Francii?

„Asi to bude něco jiného. Ale pamatuji si, že jsme v posledních deseti minutách srovnali na 2:2. To je to, o čem jsem mluvil. Oni si mysleli, že už je to vyřízené. Vedli 2:0 a tolik se nekoncentrovali na zápas. Můžou to podcenit a to je naše výhoda.“