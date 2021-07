Český velvyslanec v Baku: Na zápas by mohlo přijít až 27 tisíc místních

PŘÍMO Z BAKU | Lahve s pitnou vodou v ledových kádích zdarma, občerstvení i pivo a víno za lidové ceny v improvizované fanzóně pro české fanoušky. Plus pomoc s levnými taxíky, zařizování PCR testů a společná cesta na stadion. Když už příznivci výběru trenéra Jaroslava Šilhavého museli při cestě do Baku (pokud se tak tedy vůbec rozhodli) zažívat nechutné komplikace, snaží se jim české velvyslanectví v ázerbájdžánské metropoli maximálně ulehčit život. „Je to starost, ale hlavně radost,“ říká velvyslanec Milan Ekert (56) při klábosení s fanoušky, kteří do fanzóny dorazili.

Pane velvyslanče, probíhá vše podle plánu?

„Jedna zpráva, samozřejmě ta lepší, je, že tady máme český fotbalový tým. Z toho mám radost. Jako velvyslanectví jsme se tady pokusili vytvořit jakousi fanzónu, abychom dali lidi dohromady, strávili tady u občerstvení spolu příjemný čas a pak se vydali směrem na stadion. Je nám jasné, že českých fanoušků nebude moc, takže jsme rádi za každého jedince, protože je celá řada objektivních překážek, které lidi odradily. Zaprvé vzdálenost z České republiky a zadruhé celosvětová pandemie, která nám všem ztěžuje život.“

Jak jste přijal zprávu, že zrovna Češi budou hrát tady v Baku?

„Spíš z profesionálního hlediska, protože jakýkoli český občan na území tohoto státu je naše starost. Takže péče, ale i radost. Zkrátka klasicky podat profesionální výkon.“ (úsměv)

Boj o semifinále vás musí těšit...

„Výborná zpráva! Já to na rozdíl od českých fanoušků nemám na stadion daleko. Jinak ale musím říct, že je to anomální situace, protože Ázerbájdžán je zemí, která leží hodně, hodně, hodně na hranici Evropy. Spíš na hraně Asie, což samozřejmě komplikuje veškeré cestování. Kontroly na letištích, testování a tak podobně...“

Už vás někdo žádal o pomoc?

„Celou dobu se snažíme monitorovat lidi, o kterých oficiálně víme, snažili jsme se je i různě doprovázet. Nabízeli jsme jim možnost přijít sem do této fanzóny, od neděle neděláme nic jiného, než že si upřesňujeme různé zprávy. Je to zajímavé a zvláštní, protože tak, jak se mění epidemiologická opatření u nás, mění se i tady v Ázerbájdžánu.“

Takže taky chaos?

„Příklad: na první tři zápasy ve skupině tady platila jiná pravidla než teď, protože se minulý týden vše změnilo. Museli jsme narychlo na příslušných místech zjišťovat novinky a dát to českým fanouškům vědět.“

Jak je to s PCR testy? My byli v laboratoři včera, dnes jsme si museli jít pro výsledky, ale viděl jsem, že se těm, co přišli do fanzóny, snažíte v tomto ohledu hodně ulehčit...

„Není třeba se ničeho bát, místní jsou tady schopni udělat testy operativně. Výsledky bývají během čtyř až pěti hodin, některým českým fanouškům je teď zařizujeme, aby se vše stihlo. A dokonce bych řekl, že jsou tady testy mírně levnější než u nás.“

Máte zprávy, kolik lidí by se celkově mělo večer objevit na tribunách obrovského stadionu?

„Berte mě s rezervou, ale obědval jsem s člověkem z ázerbájdžánského fotbalového svazu, který mě překvapil zprávou, že místní se nakonec na fotbal chystají a že by jich mohlo být až 27 tisíc. Bylo by to asi lepší než prázdný stadion, když vezmeme v potaz, že Čechů tam bude stovka až dvě a Dánů nějaký ten tisíc.“

Postoupí Česko?

„Vidím to velmi vyrovnaně, ale samozřejmě věřím v postup. Klidně těsný. Hlavně si však myslím, že nás čeká výborný fotbal.“