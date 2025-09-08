Fotbalové přestupy ONLINE: Baník oznámil očekávané posily. Schick má nového trenéra
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Pardubice potvrdily další posilu, na hostování přichází gruzínský brankář Luka Kharatishvili.
Jablonec posílil i střední záložník Samuel Obinaja, mládežnický reprezentant Ukrajiny do 21 let. Do Jablonce zamířil z Metalistu Charkov 1925, v klubu bude hostovat do konce sezony s opcí na přestup. Na severu Čech půjde o jeho první zahraniční angažmá.
Baník potvrdil posily. Jak deník Sport již dříve informoval, do Ostravy ze Slavie přestupují Ondřej Kričfaluši a David Planka. V zimě se k nim přidá také Filip Šancl.
Jakub Brabec zamířil z Arisu Soluň do Rio Ave. Někdejší hráč Sparty či Plzně podepsal v portugalském klubu smlouvu na dva roky.
Pardubice mají další posilu, přivedly gambijského křídelníka Muhammeda Susa z estonského Paide.
V poslední den uzávěrky přestupů byl podle informací iSportu aktivní Hradec Králové. Z Olomouce získal na hostování do konce sezony Jakuba Elbela a na přestup přichází Juraj Chvátal. Naopak do Artisu Brno míří Štěpán Harazim, Martin Hlaváč odchází na hostování do Vlašimi.
Náhrada za Michala Berana už je oficiálně v Jablonci. Severočeši ohlásili příchod Richarda Sedláčka z Teplic, bývalého mládežnického reprezentanta se zkušenostmi z Nizozemska. Na opačnou stranu míří Jan Fortelný, o jehož situaci informoval web iSport.cz v minulém týdnu. Na Stínadlech bude chtít nevytěžovaný kreativec chtít vzpomenout na svou dosud nejproduktivnější sezonu 2021/22.
Zůstává volným hráčem, podepsat může stále jakémukoliv klubu. V případě Tomáše Pekharta (36) další kroky velmi bohaté a úspěšné kariéry spíš spějí k jejímu konci. Varianty v Česku, kde vysokého a gólového útočníka oslovily Pardubice a Artis Brno, v závěru transferového okna padly. Někdejší reprezentant a ikona polské Legie zvažuje podle informací Sportu ještě nabídky ze zahraničí. Pokud by nedopadly, nejspíš profesionální dráhu završí. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Leverkusenu včetně kanonýra Patrika Schicka bude trénovat Dán Kasper Hjulmand. S Bayerem dnes podepsal smlouvu do roku 2027. Nahradí nizozemského kolegu Erika ten Haga, jenž vydržel na lavičce Bayeru pouhá dvě kola a stal se nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy.
Třiapadesátiletý Hjulmand naposledy vedl dánskou reprezentaci. Loni v červenci po mistrovství Evropy skončil, požádal o rozvázání smlouvy, aby tým dostal novou energii. Od té doby byl bez angažmá a podle Kickeru v lednu odmítl nabídku vést národní tým Belgie. V Německu už trénoval v sezoně 2014/15 Mohuč.
Teplice oznámily příchod nové posily do středu hřiště. Předposlední tým tabulky posílil sedmadvacetiletý záložník Daniel Mareček, který dosud působil v Mladé Boleslavi. Mareček, jenž fotbalově vyrostl ve Spartě, má bohaté zkušenosti z české ligy a také z mládežnických reprezentací. „Daniel je hráč, který do naší zálohy přinese kreativitu, tah na branku a zároveň zkušenosti z těžkých ligových utkání. Jsme přesvědčeni, že jeho příchod posílí naši konkurenceschopnost a nabídne trenérovi další varianty ve středu pole,“ vysvětlil příchod nového hráče sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.
Bude Karviná po odchodu Filipa Vechety řešit situaci v útoku?
Pardubice v závěru přestupového okna nelení, ohlásily už třetí posilu. Na hostování přichází ze Slavie liberijský křídelník Divine Teah, i on už byl zaregistrován na FAČR jako hráč Východočechů. Devatenáctiletý talent přišel před necelým rokem do Prahy za částku přesahující 80 milionů korun, v áčku „sešívaných“ ale nenašel dostatečné herní vytížení. Levonohý rychlík naskočil v lize zatím do 12 zápasů, na svou první branku čeká.
Asi byste nenašli jediného člověka, který by pár měsíců zpátky tipnul, že se Filip Vecheta přesune v létě z Karviné do Pardubic. Možná ani pár týdnů zpátky. Ale fotbalový svět míní, miliardáři mění. Čtvrtý nejlepší střelec minulého ročníku Chance Ligy, autor třinácti ligových branek a mládežnický reprezentant je posilou posledního týmu tabulky. A vlajkovou lodí nového projektu Karla Pražáka. Proč situace dopadla tak, jak dopadla? Více čtěte ZDE>>>
Antonín Růsek odchází ze Sigmy na hostování do Jablonce. Šestadvacetiletý útočník se na konci minulé sezony vrátil po vleklém zranění, do základní sestavy se však v Olomouci nastálo neprorval.
Další posilu získala do svých řad brněnská Zbrojovka. Trenér Martin Svědík může počítat s Rigino Ciciliou, kterého dobře zná ze společného působení ve Slovácku. „Zbrojovka je tradiční klub s bohatou historií, takže jsem o přijetí nabídky dlouho neváhal. Věřím, že splatím jeho důvěru a pomůžu týmu v boji o postup do první ligy,“ uvedl hrotový útočník po příchodu do Brna.
Pardubice v poslední přestupový den posílil Daniel Smékal z Podbrezové. Délku smlouvy s třiadvacetiletým útočníkem nespecifikoval. Poslední mužstvo ligové tabulky přivedlo i svého někdejšího záložníka Jana Řezníčka z druholigové Chrudimi. Představit by dnes mělo také útočníka Filipa Vechetu z Karviné.
Filip Vecheta míří z Karviné do Pardubic! Kluby transfer ještě oficiálně neoznámily, ale v informačním systému FAČR už je dvaadvacetiletý útočník zaregistrovaný jako hráč Východočechů.
Brankář André Onana je po dvou letech na odchodu z Manchesteru United. Podle BBC devětadvacetiletý kamerunský reprezentant míří na hostování do Trabzonsporu. Transfer by měl být dotažen do konce týdne, kdy v Turecku končí přestupní období.
Zprávy ze dne 6. září 2025
Podle informací iSportu Pardubice brzy představí tři nové posily. Jde o brankáře Luku Kharatishviliho (22), záložníka Jana Řezníčka (32) a útočníka Daniela Smékala (23).
Kharatishvili je gruzínský gólman, bývalý reprezentant do 21 let, na východ Čech přijde z Dinama Batumi a zřejmě se popere o pozici jedničky s Jáchymem Šerákem. Navíc je v týmu ještě Jan Stejskal.
Řezníček je pro změnu zkušený středopolař, jehož v Pardubicích nemá smysl představovat. V minulosti tam dlouho působil, poslední sezony strávil vedle v Chrudimi. Měl by mít v mladém kádru přesah nejen na hřišti, ale i v kabině.
Smékal je rychlý forvard s dobrou postavou, který do ligy nakoukl v Baníku Ostrava, ale jméno si udělal až na Slovensku. Dařilo se mu ve Skalici i Podbrezové, nyní se vrací na českou prvoligovou scénu. V současnosti poslední klub Chance Ligy by měl všechny tři posily oficiálně oznámit co nejdřív, jelikož už byly zaregistrované. Přestupový termín v Česku končí úterní půlnocí.
Zprávy ze dne 5. září 2025
Konkurence pro Pavla Šulce a Adama Karabce v Lyonu. Olympique posílí Rachid Ghezzal, který už v klubu před osmi lety působil. Alžírský křídelník, který prošel Monakem nebo Leicesterem, podepsal roční smlouvu.