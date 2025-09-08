Fotbalové přestupy ONLINE: Bohemians berou útočníka z Venezuely. Očekávané posily Baníku
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 8. září 2025
U Bohemians vítají „last minute“ posilu. Dres Pražanů bude oblékat venezuelský útočník Eric Ramírez, který přichází z Dynama Kyjev na hostování s možností opce na přestup. Šestadvacetiletý rodák z Barinas v české nejvyšší soutěži už působil, od léta 2017 do zimy 2018 hrával za Karvinou.
Slovácko hlásí odchod, záložník Jakub Křišťan se stěhuje do Karviné.
Jednadvacetiletý útočník Boubou Diallo posílil pražskou Duklu. 200 cm vysoký hráč přišel z lotyšského BFC Daugavpils.
Pardubice potvrdily další posilu, na hostování přichází gruzínský brankář Luka Kharatishvili.
Jablonec posílil i střední záložník Samuel Obinaja, mládežnický reprezentant Ukrajiny do 21 let. Do Jablonce zamířil z Metalistu Charkov 1925, v klubu bude hostovat do konce sezony s opcí na přestup. Na severu Čech půjde o jeho první zahraniční angažmá.
Baník potvrdil posily. Jak deník Sport již dříve informoval, do Ostravy ze Slavie přestupují Ondřej Kričfaluši a David Planka. V zimě se k nim přidá také Filip Šancl.
Jakub Brabec zamířil z Arisu Soluň do Rio Ave. Někdejší hráč Sparty či Plzně podepsal v portugalském klubu smlouvu na dva roky.
Pardubice mají další posilu, přivedly gambijského křídelníka Muhammeda Susa z estonského Paide.
V poslední den uzávěrky přestupů byl podle informací iSportu aktivní Hradec Králové. Z Olomouce získal na hostování do konce sezony Jakuba Elbela a na přestup přichází Juraj Chvátal. Naopak do Artisu Brno míří Štěpán Harazim, Martin Hlaváč odchází na hostování do Vlašimi.
Náhrada za Michala Berana už je oficiálně v Jablonci. Severočeši ohlásili příchod Richarda Sedláčka z Teplic, bývalého mládežnického reprezentanta se zkušenostmi z Nizozemska. Na opačnou stranu míří Jan Fortelný, o jehož situaci informoval web iSport.cz v minulém týdnu. Na Stínadlech bude chtít nevytěžovaný kreativec chtít vzpomenout na svou dosud nejproduktivnější sezonu 2021/22.
Zůstává volným hráčem, podepsat může stále jakémukoliv klubu. V případě Tomáše Pekharta (36) další kroky velmi bohaté a úspěšné kariéry spíš spějí k jejímu konci. Varianty v Česku, kde vysokého a gólového útočníka oslovily Pardubice a Artis Brno, v závěru transferového okna padly. Někdejší reprezentant a ikona polské Legie zvažuje podle informací Sportu ještě nabídky ze zahraničí. Pokud by nedopadly, nejspíš profesionální dráhu završí. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Leverkusenu včetně kanonýra Patrika Schicka bude trénovat Dán Kasper Hjulmand. S Bayerem dnes podepsal smlouvu do roku 2027. Nahradí nizozemského kolegu Erika ten Haga, jenž vydržel na lavičce Bayeru pouhá dvě kola a stal se nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy.
Třiapadesátiletý Hjulmand naposledy vedl dánskou reprezentaci. Loni v červenci po mistrovství Evropy skončil, požádal o rozvázání smlouvy, aby tým dostal novou energii. Od té doby byl bez angažmá a podle Kickeru v lednu odmítl nabídku vést národní tým Belgie. V Německu už trénoval v sezoně 2014/15 Mohuč.
Teplice oznámily příchod nové posily do středu hřiště. Předposlední tým tabulky posílil sedmadvacetiletý záložník Daniel Mareček, který dosud působil v Mladé Boleslavi. Mareček, jenž fotbalově vyrostl ve Spartě, má bohaté zkušenosti z české ligy a také z mládežnických reprezentací. „Daniel je hráč, který do naší zálohy přinese kreativitu, tah na branku a zároveň zkušenosti z těžkých ligových utkání. Jsme přesvědčeni, že jeho příchod posílí naši konkurenceschopnost a nabídne trenérovi další varianty ve středu pole,“ vysvětlil příchod nového hráče sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.
Bude Karviná po odchodu Filipa Vechety řešit situaci v útoku?
Pardubice v závěru přestupového okna nelení, ohlásily už třetí posilu. Na hostování přichází ze Slavie liberijský křídelník Divine Teah, i on už byl zaregistrován na FAČR jako hráč Východočechů. Devatenáctiletý talent přišel před necelým rokem do Prahy za částku přesahující 80 milionů korun, v áčku „sešívaných“ ale nenašel dostatečné herní vytížení. Levonohý rychlík naskočil v lize zatím do 12 zápasů, na svou první branku čeká.
Asi byste nenašli jediného člověka, který by pár měsíců zpátky tipnul, že se Filip Vecheta přesune v létě z Karviné do Pardubic. Možná ani pár týdnů zpátky. Ale fotbalový svět míní, miliardáři mění. Čtvrtý nejlepší střelec minulého ročníku Chance Ligy, autor třinácti ligových branek a mládežnický reprezentant je posilou posledního týmu tabulky. A vlajkovou lodí nového projektu Karla Pražáka. Proč situace dopadla tak, jak dopadla? Více čtěte ZDE>>>
Antonín Růsek odchází ze Sigmy na hostování do Jablonce. Šestadvacetiletý útočník se na konci minulé sezony vrátil po vleklém zranění, do základní sestavy se však v Olomouci nastálo neprorval.
Další posilu získala do svých řad brněnská Zbrojovka. Trenér Martin Svědík může počítat s Rigino Ciciliou, kterého dobře zná ze společného působení ve Slovácku. „Zbrojovka je tradiční klub s bohatou historií, takže jsem o přijetí nabídky dlouho neváhal. Věřím, že splatím jeho důvěru a pomůžu týmu v boji o postup do první ligy,“ uvedl hrotový útočník po příchodu do Brna.
Pardubice v poslední přestupový den posílil Daniel Smékal z Podbrezové. Délku smlouvy s třiadvacetiletým útočníkem nespecifikoval. Poslední mužstvo ligové tabulky přivedlo i svého někdejšího záložníka Jana Řezníčka z druholigové Chrudimi. Představit by dnes mělo také útočníka Filipa Vechetu z Karviné.
Filip Vecheta míří z Karviné do Pardubic! Kluby transfer ještě oficiálně neoznámily, ale v informačním systému FAČR už je dvaadvacetiletý útočník zaregistrovaný jako hráč Východočechů.