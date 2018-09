Jágrova zpověď: Proč nestojí o mávání v NHL a jak ho chytilo trénování

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno

Dnes se rozjíždí Chance liga, druhá nejvyšší soutěž. V dresu Rytířů by se mělo do sezony zapojit i legendární číslo 68. „Ještě pořád žiju!“ vysvětluje, proč nechce, aby na něj lidi koukali na jako na voskovou figurínu. A to i přesto, že díky zápasovému a tréninkovému manku jsou to pro jeho tělo galeje. „Ale jakmile zjistím, že i když tomu dám maximum a horším se, je konec. To se nebudu v žádném případě někam cpát,“ říká druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL pro Sport Magazín.

Poprvé od roku 1990, tedy když nepočítáme výluky a tříleté odskočení do Ruska, se nejslavnější soutěž světa rozjede bez něj. Po 28 letech! Nablýskané arény a supermoderní zázemí mění za skromnější kulisy. Mnohdy zastaralé zimáky v první lize. Žádný Pittsburgh nebo Philadelphia. Čekají ho Benátky nebo Kadaň…

Nedávno jste vyrazil na Marii Rottrovou, o níž jste jednou prohlásil, že její písničky vás dokážou dostat ze špatné nálady. Míváte ji často v poslední době kvůli tomu, že jste se necítil hokejově nejlíp? A v minulé sezoně jste kvůli sérii zranění sehrál jenom 27 zápasů?

„Tak bych to nenazval… To, že se člověk necítí dobře, ještě neznamená, že by měl mít blbou náladu. Stávají se v životě nejrůznější věci, důležité je se na ně dívat pozitivně. Pokud budu negativní, nezlepší se to. Tak proč být navrčený? Když se cítím blbě kvůli tomu, že jsem pro to neudělal všechno, co jsem mohl, je to moje chyba. A tak to má být.“

Je s postupujícím věkem těžší to vnímat pozitivně?

„Jde o to, že se musím hlavně rozjet. Dostat se do ideální formy a hlavně optimální váhy. Pak už to, myslím, půjde. A je jenom otázkou času, kdy se budu zlepšovat. Hlavní je, aby drželo zdraví.“

Zmínil jste váhu, stále máte 115 kilogramů, jak jste se svěřil na Instagramu?

„Jo jo.“

To je váš osobní rekord?

„Určitě jo, víc jsem nikdy neměl.“

Je to velký problém?

„Ideální to samozřejmě není. Vždycky jsem byl těžký, akorát jsem měl výhodu, že mi výborně pracoval metabolismus. Neměl jsem na sobě moc tuku. Od přírody mám těžké kosti. Už když jsem se narodil, vážil jsem přes pět kilo. Což není málo. Takže je to znát. Musel bych se omezovat v jídle, zvlášť v mém věku, jenže to je hrozně těžký.“

Jaká by byla pro vás za současné konstelace ideální váha?

„Tak 102, 103 kilo.“

To tedy máte co dělat…

„To jo, ale je blbost to stahovat nějakou dietou. Protože v tom případě jdou svaly jako první. Což by mi moc nepomohlo.“

Co tedy pomůže?

„Omezit jídlo a pořádně trénovat naplno. Jedině tím půjdou kalorie pryč. Musel bych hlavně jíst méně cukru, což je u mě obrovský problém.