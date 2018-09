Hlinka o brutálním napadení: Jako když hodíte med a sletí se včely

Syn bývalého brankáře Vítkovic a Třince (Michal Hlinka starší postoupil s Oceláři v roce 1995 do extraligy), má s vítkovickým dorostem mistrovský titul z roku 2006, extraligové stříbro s Vítkovicemi (2010/11) a na mistrovství světa do 20 let (2011) zastínil i Ondřeje Paláta. Jenže má smůlu na zranění, neustále jej sráží. Po nedělním napadení má otřes mozku, zlomený nos, hematomy a tržnou ránu u pravého oka.

Už je vám, Michale, lépe?

„Už mi je lépe, ale nebylo to vůbec příjemné.“

Co se vlastně stalo?

„Napadli nás cikáni. U mě ve městě. Se dvěma kamarády jsme seděli na kebabu... A bylo. Ale nezlobte se, nechci to dál komentovat do médií.“

Na zranění jste opravdu smolař...

„Právě. A teď zase kvůli blbé náhodě zase nebudu nějakou dobu hrát. Doufám, že to nebude nic dlouhého, ale spíš jde o to, že to je zase několikátý otřes mozku. Uvidím podle toho, jak se budu cítit. Naštěstí už mi je o hodně lépe.“

Co děláte?

„Jsem doma, odpočívám.“

Policie napadení řeší?

„Řeším to s policií, ale omlouvám se, víc o tom opravdu mluvit nechci.“