Kladenský Machač o Plekancovi: Byli bychom rádi, kdyby hrál s námi

Na sobě měli retro dresy. Jako připomínku šedesátiletého výročí od prvního titulu, který v roce 1959 vybojovala kladenská parta kolem kapitána Stanislava Bacílka. Ale tři body jim úbor s velkým červeným nápisem KLADNO nepřivál. „Udělali jsme víc chyb,“ litoval Machač.

Takže to byl rozhodující moment?

„Bylo to vyrovnané utkání. Bohužel jsme udělali tři chyby a dostali jsme tři góly. Kvůli tomu jsme prohráli.“

Vám se povedl krásný gól po individuální akci…

„Chvíli jsem váhal, jestli to nedám někomu do strany. Ale myslím si, že mám docela dobrou rychlost. Takže jsem to zkusil dotáhnout a vystřelit. A propadlo to tam.“

V dresu soupeře hrál i někdejší kladenský útočník Roman Přikryl a pár spoluhráčů se s ním pošťuchovalo. Byly znát emoce?

„Ani ne. On takhle hrál vždycky, je to jeho styl.“

Mrzí porážka o to víc, že jste hráli v historických dresech?

„To ne. Člověk to nevnímá, snaží se vždycky hrát naplno. I když by bylo lepší, kdybychom vyhráli při takové slavností události. Byl to vyrovnaný zápas, ale doma bychom ho měli urvat na naši stranu my. Rozhodly i přesilovky. Nesmíme se nechat takhle vylučovat.“

Bylo znát, že se proti sobě postavili dva spolufavorité první ligy?

„Určitě ano, i když nepadlo tolik gólů. Hrálo se trochu opatrněji. Bohužel jsme neurvali tři body.“

Ve středu s vámi poprvé trénoval po konci v Montrealu útočník Tomáš Plekanec. Jak moc byste si přáli, aby za vás i nastoupil?

„Určitě moc. Je to neskutečná persona, byli bychom rádi, kdyby tady hrál s námi. Abychom na něj mohli koukat. Sledovat všechno. Jak se připravuje, jak hraje. Abychom se mohli zlepšovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:26. Machač, 44:35. Kubík Hosté: 31:18. Fillman, 46:13. Endál, 56:08. Z. Doležal Sestavy Domácí: Brízgala (Stahl) – Zajíc, Nash, Zelingr, P. Hořava, J. Říha, Kehar – Zikmund, Vampola, Svedlund – Redlich, Machač, T. Kaut – Jelínek, Kubík, Kružík – Vildumetz, Š. Bláha, Hajný – Filip. Hosté: Strmeň (Da. Svoboda II) – Vydarený, Plášil, Kutlák, Fillman, Pýcha, Pavlin – Čermák, R. Přikryl, Heřman – M. Novák, Gilbert, Endál – Šimánek, Dančišin, Babka – Beránek, Bradley, Z. Doležal – Doktor. Rozhodčí Wagner, Valenta – Beneš, Štofa Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2759 diváků