Adamský o Havířovu: Snad tu nezůstala Hrouzkova vikingská vesta bolesti | iSport.cz

„Rozešli jsme se v pohodě, bylo to pro mě příjemné ukončení deseti let v Třinci. Doufám, že všichni - já i vedení klubu, budeme vzpomínat v dobrém. Nějakou stopu jsem tam zanechal, život jde dál, třeba tam jednou skončím jako nějaký funkcionář nebo trenér. Bylo to pro mě deset krásných roků. Začal jsem i skončil titulem, nemůžu říct půl slova. Ideální organizace, to říkám všem. Každému přeju, aby do takové organizace nakouknul a zjistil, že se i v českých podmínkách dá dělat hokej na úrovni NHL. Kdo tam přijde, je spokojený, jak vše funguje. Chci klubu poděkovat a popřát mu do další sezony, aby se mu dařilo i dál. Být tam jen za zásluhy a brát místo mladším jsem nechtěl.“

Co rozhodlo pro Havířov?

„Po neúspěšném jednání v Třinci se ozval Pavel (Zdráhal, manažer Havířova) s nabídkou, že by o mě stáli. Nechal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou. Měl jsem ještě další nabídky, ale tato mě tak zaujala, že jsem po konci v Třinci uvažoval jen o Havířovu. Je přede mnou nová štace, nová výzva. Doufám, že vykročím správnou nohou a potvrdím svoji kariéru nebo pověst v nejlepších výsledcích. Proto jsem tady přišel. Doufám, že se nám to všem vydaří.“

Říkal jste, že stále máte extraligové ambice, stály o vás Pardubice. Proč to nedopadlo?

„Čekalo se tam na jednání města, nevypadalo to moc růžově, měli nějaké problémy. Nakonec podepsali Roberta Kousala na tři roky, de facto se tím pro mě vytratilo místo. A taky už se mi nechtělo jezdit takovou štreku. A na rovinu říkám, že raději budu hrát první lajnu v první lize, než sedět ve čtvrté v extralize za zásluhy. To by mě nenaplňovalo. Nechci, aby to vyznělo egoisticky, ale mám hokej rád a myslím si, že pořád mám na to, abych těch osmnáct dvacet minut v extralize pořád zvládnul.“

Extraligové ambice tedy stále máte? Máte 38 let, ale stále patříte mezi nejrychlejší bruslaře ligy.

„Doufám, že mi rychlost ještě vydrží. (usmívá se) S Pavlem (Zdráhalem) jsem dohodnutí, byla to jedna z mých podmínek, že kdyby ještě nějaký zájem z extraligy byl, a já doufám, že by aspoň ještě tento rok být mohl, že bychom se domluvili na nějakém uvolnění. Stále bych chtěl ukázat, že na extraligu mám. Myslím, že to může být můj poslední rok, možná dva, záleží na zdraví. Uvidíme. Dohodnutí jsme, že kdyby zájem z extraligy byl, tak by mě nějakou náhradou ještě uvolnili.“

Oceláři vás chtěli pro partnerský klub ve Frýdku-Místku. Proč tedy Havířov, který hraje stejnou soutěž?

„Šlo mi spíš o to, že tady jsem braný - ve velkých uvozovkách - jako Jarda Jágr (usmívá se). Tady jsem posila, na které by to mělo stát. Nést odpovědnost za výsledky, to mě nabíjelo. Stáli o mě a já jim to chci splatit výsledky, odpovědností. To je pro mě velká výzva, která mě žene dopředu. Chci dokázat, že nevzali zajíce v pytli.“

V Havířově jste v minulosti hrával, jak na to vzpomínáte?

„Pamatuju si to stále podrobně. Byl jsem v Havířově v juniorce na zkoušku, hrál jsem tady rok a trenér Karel Suchánek si mě vytáhnul na jeden zápas v sedmnácti letech do první ligy (sezona 1998/99). Sice to myslím byla jen dvě nebo tři střídání, ale kvalita byla tehdy tak velká, že jsem byl i za tohle strašně rád. Pro sedmnáctiletého kluka byla první liga velký úspěch. O extralize jsem tehdy ani nevěděl, že se vůbec nějaká hraje (usmívá se). Byl jsem spokojený, teprve pak jsem odešel do juniorky Vsetína. Svůj první zápas za chlapy jsem hrál za Havířov. Možná si teda za stejný klub zahraju i poslední zápas.“

Svého času v Havířově hrával i Jiří Polanský, vaše hokejové dvojče, který také končí v Třinci. Nelanaříte ho tady?

„Ve hře to bylo. Jirka zvažuje, co dál. Jestli ukončí hokejovou kariéru a bude podnikat? S Pavlem jsme se bavili, že by to bylo pěkné, kdybychom spolu i kariéru s Jirkou jakoby zakončili. Byl bych rád, kdybych si s ním ještě zahrál, je to na něm. Uvidíme, jak se rozhodne. Já bych ještě ze dne na den končit nechtěl. Nechtěl jsem hodit všechno za hlavu. Pokud se zdravotně cítím dobře a mám soudnost, tak chci hrát, dokud to jde.“

Ani na chvíli vás tedy nenapadlo končit?

„Ne, hokej miluji. A tím, co se mi otevřelo v Havířově, jsem nabitý ještě více. Jako bych měl třicet (usmívá se). Tento rok je pro mě hnacím motorem, moc se na to těším.“

Adamského chtěly Pardubice. Přednost dal první lize v Havířově