Poruba válí v exilu, vozí si i fanoušky. Šéf prozradil, kolik jsou ve ztrátě

Sraz u stadionu, odjezd v 17.00. Za padesát korun do Kravař a zpátky. Když chtějí fandové Poruby vidět a podpořit svůj tým, musí cestovat. Stejně jako hráči, trenéři nebo rodiče napříč mládežnickými výběry. RT TORAX Arena i menší tréninková hala, které jsou v majetku provozovatele SAREZA Ostrava, jsou v rekonstrukci. Od léta. A realizace se protahuje.

„Jsem nesmírně rád, že dochází k rekonstrukci obou hal, a moc děkuji statutárnímu městu Ostrava, že uvolnilo nemalé prostředky na tuto nákladnou a zároveň potřebnou rekonstrukci,“ říká generální manažer klubu Pavel Hinner. „Byly potřeba. Nicméně pro nás je to velká komplikace.“

V létě se Porubané v rámci možností dělili o dvě haly s Vítkovicemi, později se kompletně přesunuli do Kravař. Áčko tam má zázemí, mládežníci denně pendlují.

„Ze začátku jsme trénovali po večerech ve Vítkovicích, ale to bylo totálně na h...., špatně,“ spustí zkušený útočník Lukáš Krenželok. „Večer trénovat nejde, člověk se nesoustředí, připadali jsme si jako amatéři nebo hobíci. Do Kravař je to větší cestování, ale zázemí tady máme super. Je tady všechno – led, posilovna, wellness. Všechno parádní. Dá se to. I když je to otravné.“

Borci z prvního týmu jezdí na tréninky a zápasy po vlastní ose. Mládež cestuje společně autobusem, případně pomáhají rodiče.

„Já občas fňukám, že musíme pendlovat, ale děcka to mají daleko náročnější, nedá se srovnávat,“ říká brankář Daniel Dolejš. „Já sednu do auta a jedu buď patnáct minut do Poruby, nebo třicet minut do Kravař. Rodiče a děcka to mají daleko těžší. Řešit tréninky po škole, hledat si na cestování čas a chuť... Máme tu dobré podmínky, všichni se snaží, ať se cítíme komfortně, ale doma je doma. Všichni se těšíme, až budeme zase v Porubě.“

81,5 Takovou procentuální úspěšnost má Poruba na domácí půdě v Kravařích. Z devíti zápasů tam Ostravané pětkrát vyhráli za tři body, třikrát za dva a jednou prohráli po nájezdech.

Problém je, že opravy se protahují. Návrat do normálu v nedohlednu. „Naštěstí si nemusíme vozit věci, tahat bágly, kustodi jedou bomby,“ ocenil Dolejš. „Peťa Kanko a Matěj Sirotek odvádí skvělou práci. Mají to náročné, ale zvládají to výborně.“

Sám neměl ze stěhování do Kravař zrovna dobrý pocit. „Já tady v minulosti chytal jen jednou, když jsme hráli nominační zápas o místo v reprezentaci do dvaceti let,“ vzpomíná s úsměvem Dolejš. „Začínal Honza Lukáš, dostal jeden gól. V půlce jsem šel do branky já a dostal jsem šestku! Takže jsem cestoval zpátky do devatenáctky... Vzpomínky na Kravaře nic moc. Naštěstí je to pryč, teď už se mi tady chytá docela dobře.“

Krenželok přiznává, že v začátcích si musel pustit navigaci, aby autem trefil na domácí stadion. „Do Opavy jsem se něco najezdil, pořád tam mám babičku, ale to jsem jezdil po staré cestě,“ zasmál se. „Teď je všechno nové, takže prvních čtrnáct dnů jsem si navigaci dal. Navíc malý hraje za Vítky, vozím ho na tréninky tam, případně se střídáme s manželkou. Logistika je teď docela náročná.“

Poruba je po šestnácti kolech Chance ligy první, prohrála jen dva zápasy (v Prostějově 0:3 a s Přerovem 1:2n). Fanoušci při ní stojí. „Vůbec jsme netušili, kolik jich bude do Kravař jezdit, ale jezdí,“ děkoval kapitán Krenželok. „V malé hale je akustika skvělá, takže slyšet jsou. Díky za to!“

Manažer Hinner: Ztráty už jsou přes šest milionů

Finanční ztráta přes šest milionů korun a návrat v nedohlednu. Pavel Hinner, generální manažer RT TORAX Poruba, sice chválí hráče, fanoušky i rodiče mladých borců za trpělivost, ale klub bez vlastní haly strádá. Zejména v mládeži.

Jak zvládáte pendlování mezi Ostravou a Kravařemi?

„Je to velká komplikace, logistika složitá. U A týmu to výsledkově zatím zvládáme bravurně, nicméně druhou stránkou je ekonomika. Ztráta se dnes pohybuje kolem pěti milionů korun u prvního týmu a zhruba 1,5 milionu u mládeže. Úbytek sponzorů, diváků. Peníze na mládež se shánějí velmi těžko, týdně za dopravu mládežnických mužstev do Kravař dáme zhruba 80 tisíc korun. Není to ideální. Děti vyjedou zhruba o půl třetí od porubského zimáku a domů se dostanou kolem půl osmé, osmé. Složité je to i pro rodiče, není se kdy učit. Snad se brzy vrátíme, všichni na to netrpělivě čekáme. Hlavně kvůli mládeži. Ta hraje všechny zápasy venku nebo je odkládá.“

Když jste stěhování řešili, odhadovali jste celkovou ztrátu zhruba na 10 milionů korun. Bude to víc?

„S áčkem se do konce roku určitě nevrátíme, ztráta bude narůstat. Sponzoři buď odešli, nebo přestali plnit, protože v Kravařích reklamy nemají. Až se vrátíme zpátky, začneme se znovu domlouvat na nových podmínkách. To je největší ztráta. Díky za to, že hráči jsou profesionálové, dojíždějí svými auty, u nich za dopravu ztráta není. Hlavní úbytek je na vstupném a sponzorech.“

Malá hala v Porubě měla být znovu v provozu na přelomu září a října, jenže není. Kdy se vrátíte?

„Termíny se pořád odkládají, to je velký problém. Teď jsme slyšeli další termín u malé haly - kolem 10. listopadu. Já už pomalu nechci říkat nic pevně, aby se znovu něco nevyskytlo a neposunulo. Celá mládež se do malé haly stejně nevejde, ale už budeme alespoň částečně doma a ušetříme nějaké peníze za dopravu. Snad se to brzy vrátí do normálu.“

Velká hala bude v provozu kdy?

„Dle mého názoru někdy v průběhu ledna. Pak se snad vrátí i áčko.“

Najdete pozitiva? V Chance lize jste první, fandové jezdí na zápasy autobusem...

„Jsme vděční fanouškům, že si najdou čas a povzbudí nás. Obrovské díky. Kapacita haly v Kravařích je něco přes tisíc lidí, ale na ochozy nad střídačkami nechceme fanoušky pouštět z bezpečnostních důvodů. Takže využíváme řádově 750 až 800 míst. A bývá celkem naplněno, což nás těší.“