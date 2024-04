Matějčkova pohádka. Roznášel obědy, hrál přebor. Teď střílí góly ve finále

Je to krásný příběh. V této sezoně si Štěpán Matějček (26) vydělával jako číšník v pizzerii a hrál pro radost krajský přebor za TJ Spartak Nové Město nad Metují. Nyní prožívá svou hokejovou pohádku. Ve finále Chance ligy proti Zlínu válí v elitním útoku Vsetína, v play off nasbíral už osm bodů (4+4). Na dálku mu fandí sestra Nikola, šéfka fanklubu Mountfieldu HK. „S tímhle jsem opravdu nepočítal,“ přiznává v rozhovoru pro web iSport.cz rodák z Hradce Králové, jenž plánoval, že bude od podzimu učit na základní škole tělocvik.

Jak prožíváte svůj nevšední příběh? Je to taková pohádka?

„Přesně jak říkáte. Je to opravdu pohádka.“

Jak vás uvítali spoluhráči? Neměli narážky, že je jde zachraňovat borec z krajského přeboru?

„Když jsem přišel do kabiny, Míra Holec prohlásil: ´Doteď byl tvůj nejtěžší zápas v sezoně proti Nové Pace.´ Taky jsem se tomu pousmál. S tímto musíte v hokejové kabině počítat. Vlastně to docela trefil.“

O angažmá ve Vsetíně jste usiloval už loni v létě. Proč to nevyšlo?

„Agent mi řekl, že sem můžu jít na konci srpna na čtrnáctidenní zkoušku. Všechno jsem řešil s panem Robem (asistentem Lubošem Robem). Po té době jsme se domluvili, že zůstanu, ale nakonec jsme se nedohodli na podmínkách. Možná to byla moje blbost. Ale co se má stát, to se stane. Sešlo z toho a vzhledem k tomu, že se nic dalšího neobjevilo, vzal jsem nabídku z kraje. Asi to tak mělo být.“

Dominoval jste v krajském přeboru? Měl jste průměr jedné branky na zápas.„Se vší pokorou musím říct, že lehké to nebylo. Je to úplně jiný hokej. Člověk byl navyklý řešit všechno v rychlosti, což je v kraji někdy na škodu. Někdy potřebujete zpomalit, což se v první lize moc nedělá. Nějakou chvíli jsem si na to zvykal. Měl jsem občas tendence situace přehrávat. V Chance lize se dostanete do šance jednou dvakrát za zápas. V kraji v každém druhém střídání. Najednou je to pro vás takový denní chleba, takže se to snažíte různě vyšperkovávat. Hlavou jsem se ale hned nastavil, že musím tým táhnout. Měl jsem štěstí, že Nové Město letos skončilo v Pardubickém kraji druhé, je to velmi slušná soutěž. Mužstvo je na krajský přebor výborné, samí mladí kluci, co hrávali v akademiích v Hradci, v Pardubicích. V týmu byla skvělá chemie.“

Musel jste si najít civilní zaměstnání?

„Dělal jsem číšníka v pizzerii. Byl jsem domluvený s majitelem, což je můj