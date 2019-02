Přestupy NHL ONLINE: Detroit už nestojí o Frka, je na waivers listině | iSport.cz

SPEKULACE - Že by se chystal jeden skutečně velký trejd? Florida má prý eminentní zájem o brankáře Sergeje Bobrovského z Columbusu a rovnou ho láká na osmiletý kontrakt. Pokud k trejdu dojde, zdá se, že by do něj mohl být zapojen útočník Derick Brassard, který nedávno k Panthers přišel z Pittsburghu a v Columbusu svou kariéru před lety načal.

Panthers interested in dealing for Bobrovsky as prelude to enticing him to sign what would be an 8-year extension. Brassard would likely be part of package going to Columbus in return, we're told.