Přestupy NHL ONLINE: Hoffman míří z Ottawy přes San Jose na Floridu

PODPIS - Nováčkovský kontrakt na tři roky podepsal s Buffalem devatenáctiletý brankář Ukko-Pekka Luukkonen z finského HPK. Sabres si vytáhlého gólmana vybrali na draftu 2017 ve druhém kole a smlouva mu může vynést až 2,775 milionu dolarů.

Such an huge honor to sign my first NHL contract with the Buffalo Sabres. I want to thank all the coaches, teammates and everyone I have worked with along the way. The biggest thanks goes to my family. I couldn’t have done it without you. So excited to be a Sabre. #Sabres pic.twitter.com/C1MbBE9QmX