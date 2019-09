Přestupy NHL ONLINE: Obr z Winnipegu šokuje, vrátí se ještě k hokeji? | iSport.cz

PODPIS - Hotovo už mají i ve Vancouveru, podepsáno má dvaadvacetiletý americký střelec Brock Boeser. Autor 59 branek ve 140 zápasech přijme od Canucks 17,625 milionu dolarů v příštích třech letech.

Newly re-signed @Canucks forward @BBoeser16 has 59 career goals, with his last coming in his 136th game on March 28 vs. LAK.



The only Vancouver player to record that many goals in fewer games is Pavel Bure (59 G in 93 GP).#NHLStats pic.twitter.com/m0JrBpW8gl