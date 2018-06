TOP zajímavosti z NHL: Trotz už má nový domov, bude trénovat Islanders

S Washingtonem vyhrál Stanley Cup také australský útočník Nathan Walker. V základní části ale odehrál za Caps jen 7 utkání a v play off 1, takže ještě neví, zda-li si v létě také užije svůj den se slavnou trofejí.

Nathan Walker said yesterday he didn't know yet if he'd get a day with the Stanley Cup. He said friends in Australia have been asking him if he'll bring it there. (He'd like to, obviously)



"All my buddies are pretty curious. We'll see how we go."