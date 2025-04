Přestupy v extralize ONLINE: Vnuk šéfa českého hokeje šestou posilou Kladna, nové jméno v Plzni

Obranu pro změnu rozšiřuje Mladá Boleslav. Krátce po příchodu Švéda Martina Skärberga přichází jako druhá posila před novou sezonou mladý český obránce Vojtěch Vochvest (19). Mladoboleslavský rodák se do mateřského klubu vrací po dvou sezonách strávených v zámoří, kde si prošel kanadskou juniorkou. „Je to primárně poctivý defenzivní obránce a my počítáme s tím, že si svoji roli v týmu vybojuje,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák pro klubový web.