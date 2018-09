ONLINE: Kometa jde do vedení 18 vteřin před koncem! Pardubice vyloupily Plzeň

Bídá Pirátů dosud nezná konce

Úvodní branka v utkání Sparty s Chomutovem se zrodila ve 14. minutě z první vážnější akce Pražanů po pohledné přesilovkové souhře Kaliny, Pecha a zakončujícího Kumstáta, který gólem oslavil 300. zápas ve sparťanském dresu.

"Všichni to udělali výborně. Skvěle zavezli puk. Petr Kalina výborně přihrál na Pecháčka a ten hned na mě. Čekal jsem, že by Lukáš mohl dávat," uvedl Petr Kumstát.

V závěru první třetiny přidali domácí druhou trefu. Kudrna se prodral po levé straně a vypálil z úhlu, brankář Stezka ale vyrazil puk pouze před dojíždějícího kapitána Vránu, jenž jej nasměroval mezi betony chomutovského gólmana.

Hosté si ve druhém dějství vypracovali přečíslení dva na jednoho i početní výhodu, ale se všemi pokusy Pirátů si brankář Machovský bez potíží poradil. V tváří tvář proti němu neuspěl ani nikým nehlídaný kapitán Tomica.

Domácím se v závěrečné dvacetiminutovce dlouho nedařilo přidat třetí branku. Sparťanům k ní nepomohla přesilovka ani přečíslení Pecha s Formanem. V závěrečné desetiminutovce se však ještě dvakrát prosadili. Nejdříve obránce Pavelka vypálil od modré čáry přesně pod horní tyč. Trefu sparťanského beka muselo posvětit video. Následně se trefil Forman střelou na vzdálenější tyč.

Definitivní podobu výsledku stanovil 67 před koncem Huml, který Machovského připravil o možné druhé čisté konto v sezoně. Nic to však nezměnilo na tom, že Chomutov prohrál i své šesté utkání v řadě a jako jediný extraligový celek zůstává bez bodu.

"Nemáme pohodu na hokejkách. Chybí nám důraz před brankou. Problémů v naší hře je mnohem víc, nejen zakončení. Dneska jsme odehráli solidní utkání, Spartu jsme do tolika šancí nepustili, přestože dala čtyři góly. Těžko se to hodnotí, ale oproti zápasu s Plzní jsme podali lepší výkon, přesto to na body nestačilo. Samozřejmě začátek do sezony je hodně špatný," řekl útočník Ivan Huml.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Sparta): "První třetina byla velmi vyrovnaná. Očekávali jsme, že Chomutov vyjde ze zajištěné obrany. Nejsou v lehké pozici, co se týče umístění, a takové týmy jsou nebezpečné. V předchozích dvou utkáních jsme nedali moc gólů. Nehráli jsme sice špatně, ale nebyli jsme v zápase celých 60 minut. Dnes jsme chtěli hrát dobře v obraně. Přesilovkový gól byl velmi důležitý, stejně jako trefa Petra Vrány. V uplynulých dvou duelech se nám nepodařilo druhý gól přidat. Dvoubrankový náskok nám zvedl sebevědomí, ale pak jsme trochu polevili a Chomutov si vytvořil pár nebezpečných šancí, Machovský nás však podržel. Celkově jsme odehráli dobrý zápas a udrželi si vedení. Odehráli jsme páté utkání v deseti dnech, takže je dobré, že si všichni zítra odpočineme. Pak se začneme připravovat na příští týden."

Vladimír Růžička (Chomutov): "Přijeli jsme na Spartu s tím, že chceme dobře bránit. První třetina nevypadala z naší strany hrozně. Bohužel přesilovou hru sehrála Sparta velmi dobře, dostali jsme to tam do prázdné branky. Za stavu 0:2 jsme tam měli dvě velké šance. Trochu se trápíme v koncovce a je to vidět. Gól na 3:0 byl dost nešťastný a tím se zápas rozhodl. Hokej je o gólech a my se v nich bohužel trápíme. Musíme inkasovat méně branek a dát třeba dva góly, pak můžeme bodovat. Nemám hráčům, co vytknout, protože odehráli to, na co máme. Sparta potvrdila kvalitu a vyhrála zaslouženě."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:09. Kumstát, 19:35. P. Vrána, 51:29. T. Pavelka, 55:37. Forman Hosté: 58:53. Huml Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Gregorc, Delisle – Kudrna, P. Vrána (C), Říčka – Jarůšek, Klimek, Buchtele – Forman, Pech (A), Kumstát – Černoch, Sill, Smejkal – Beran. Hosté: Stezka (Š. Lukeš) – Jank, Mrázek, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Skokan, V. Růžička (A), Sklenář – Vantuch, Huml (A), Tomica (C) – J. Havel, Klhůfek, Koblasa – J. Stránský, Šťovíček, A. Dlouhý. Rozhodčí Bejček, Jeřábek – Jindra, Zíka Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 5 971 diváků

Bruslaři čekají na výhru v Liberci už osm let

Úplný úvod utkání šance nepřinesl, ale ve čtvrté minutě se radovali z vedení hosté. Orsava přenechal po rychlém protiútoku na levém kruhu puk do tandemu Žejdlovi, který zamířil přesně. Vyrovnal mohl Valský, jehož našel po zaváhání hostů Redenbach, ale Krošelj zasáhl.

V 11. minutě ale už slovinský gólman také inkasoval, když jej prostřelil Vlach. Při Najmanově vyloučení ve 12. minutě vyrazil Krošelj Ordošovu střelu a Valský neuspěl bekhendem před odkrytou brankou.

Bílí Tygři otočili stav v 17. minutě, kdy Lenc našel z otočky před brankou Bulíře, který potvrdil aktuální střeleckou formu. Odpovědět mohl zblízka Skalický, ale Will zasáhl. Domácí znovu udeřili 50 sekund před koncem úvodní části. Kvapil našel na pravém kruhu Bulíře, který trefil odkrytou část branky a připsal si osmý gól za poslední čtyři duely.

Do druhé části nahradil Krošelje v brance hostů Kantor. Hosté nevyužili početní výhodu, která se přenesla z konce úvodního dějství. Ve 23. minutě mohl zaútočit na druhý hattrick během dvou zápasů Bulíř, ale Kantor zasáhl. Kryl i následný Kvapilův pokus.

Hosté se potom sice ubránili při Orsavově trestu, ale ve 32. minutě se radovali opět domácí. Teplý našel mezi kruhy volného Vlacha a poprvé kapituloval i Kantor. Při trestu domácího kapitána Jelínka nedotlačili puk za Willa Najman ani Pabiška.

V 35. minutě trefil zákrokem na hlavu Němeček Vlacha a šel pykat na pět minut a do konce utkání. Ještě předtím nevyužil sólo Hudáček. Následný Orsavův faul nabídl domácím na dvě minuty přesilovku pět na tři a využil ji 49 sekund před koncem druhé části Redenbach. Hned za 18 vteřin zužitkoval ještě klasickou výhodu Kvapil, jehož trefu si sudí ověřili u videorozhodčího.

Po 57 sekundách závěrečné části se Liberec znovu prosadil. V prvním souboji proti svým bývalým spoluhráčům se prosadil Lenc, letní posila Bílých Tygrů z Mladé Boleslavi. V 50. minutě zkorigoval stav po Vondrově přihrávce Musil. Při trestu Skalického vrátil domácím šestibrankový náskok Valský a prohru Bruslařského klubu ještě zmírnil Orsava.

Bruslařský klub prohrál v Liberci už pošestnácté za sebou a čeká tam na úspěch od 18. listopadu 2010.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Vstoupili jsme do zápasu správnou nohou, ale po inkasovaném gólu jsme trošičku sešlápli nohu z plynu a začali jsme chvilku panikařit. Nakonec jsme se vrátili do zápasu, dali jsme jednoduché góly a potom i ty hezké. Bojovali jsme. Za stavu 7:1 už není lehké se koncentrovat na defenzívu, z čehož potom plynuly inkasované branky. Ale myslím si, že jsme si dnes zasloužili vyhrát."

Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): "Zápas jsme dobře začali a pod dojmem toho dobrého začátku jsme si mysleli, že to asi už půjde samo a máme formu, abychom soupeře normálně přehráli. Ale bez bojovnosti, obětavosti a nasazení se nedá hrát hokej. V tom jsme úplně propadli a Liberec nás proto potrestal. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří sem za námi přijeli a celý zápas nás podporovali. Chtěl bych se jim omluvit za to, co jsme dnes předvedli."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:24. J. Vlach, 16:10. Bulíř, 19:11. Bulíř, 31:45. J. Vlach, 39:12. Redenbach, 39:30. M. Kvapil, 40:57. Lenc, 52:58. Valský Hosté: 03:27. Žejdl, 49:51. P. Musil, 57:38. Orsava Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd (A), Havlín, Ševc – L. Hudáček, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lenc, Bulíř (A), M. Kvapil – Valský, Redenbach, Ordoš – Teplý, Lakatoš, J. Vlach – Jeník. Hosté: Krošelj (21. Kantor) – Bernad, Hanzlík (C), Pláněk, Němeček, Kotvan, Dlapa, Kurka – Klepiš, Žejdl (A), Orsava – Vondrka, Skalický, Pacovský (A) – Látal, P. Musil, Šťastný – Martin Procházka, Najman, Pabiška. Rozhodčí Hejduk, Svoboda Roman – Svoboda Jiří, Rampír. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 112 diváků

Indiánský skalp vystřelil Dynamu Marosz

"Dnes jsme byli loupežníci z Pardubic. Plzeň nás jednoznačně přestřílela. Hlavně v první třetině měla obrovský tlak. My jsme chtěli hrát malý box, padat do střel a držet se této taktiky. To se nám dařilo a podržel nás vynikající Kacetl. Někdy jsou takové zápasy. Soupeř tlačí a tlačí, my ujedeme a dáme gól," připomněl plzeňskou střeleckou převahu 22:4 v první třetině kouč Východočechů Miloš Holaň.

Domácí zahájili utkání aktivně a pardubický gólman Kacetl musel rychle zasahovatproti opakované šanci Indráka. Hosté spoléhali na brejky, po jednom z nich trefil z pravého kruhu Vondráček horní tyč. Hráči Dynama se spíše bránili, přesto udeřili první. V 11 minutě přesnou střelou z mezikruží otevřel skóre Poulíček.

Pardubické probuzení pokazil faul Cardwella, jehož vyloučení potrestal vyrovnáním na 1:1 od modré čáry Kaňák. Další plzeňské pokusy hosté se štěstím přečkali a krátce před první přestávkou jen skvělý zákrok gólmana Milčakova znemožnil při přečíslení dvou na jednoho slavit gól opět Poulíčkovi.

Po pauze během přesilové hry nebezpečně zblízka zakončoval Bubela, jinak si však střeleckou převahu udržovali domácí. Kacetl však chytal spolehlivě a poradil si po polovině utkání i s šancemi Stacha a Kracíka.

Naopak na druhé straně ve 34. minutě Kusý zpoza branky našel Marosze, který zamířil přesně pod horní tyč. Neuběhlo ani půl druhé minuty a po náporu v útočném pásmu vyrovnal nekrytý Stach ranou bez přípravy na 2:2.

Závěrečná dvacetiminutovka kopírovala předchozí průběh. Hosté nabídli Indiánům svojí nedisciplinovaností téměř dvouminutovou přesilovku pět na tři, Kacetl ale stačil vyrazit střelu na brankovišti volného Němce a zázračně si poradil i s dorážkou Stacha. Následně povzbuzení Východočeši nezužitkovali vlastní početní výhodu a v 53. minutě po zadovce Straky nedokázal rozhodnout v dobré pozici Allen. Udeřit mohlo i za špatně rozehrávajícím Milčakovem, 33 vteřin před sirénou ale Vondráček minul.

Dynamo si vše vynahradilo v úvodní minutě nastavení, kdy dorážkou svojí vlastní střely rozhodl Marosz.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:39. L. Kaňák, 35:14. Stach Hosté: 10:46. Poulíček, 33:49. Marosz, 60:52. Marosz Sestavy Domácí: Milčakov (Frodl) – J. Kindl (A), Jones, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Čerešňák – Indrák (A), Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner. Hosté: Kacetl (Klouček) – Wishart, Cardwell, Hrabal, Holland, Čáslava, Miromanov – Rolinek (C), Bubela, Vondráček – Kusý, Marosz, Treille (A) – Perret, Poulíček, P. Sýkora (A) – T. Svoboda, Venkrbec, Dušek – Mandát. Rozhodčí Hribik, Veselý – Lhotský, Kis Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5765 diváků

Mountfield vyhrál pošesté v řadě

Hradečtí trenéři opět pokračovali v rotaci brankářů. Byť v pátek vychytal Pavelka čisté konto proti Třinci, des se mezi tyče postavil Maxwell. Hradci to však nijak nevadí, také proti nováčkovi extraligy pokračoval ve výborných výkonech. První třetina byla jasně v jeho režii, hosté byli prakticky neustále pod tlakem.

Mountfieldu navíc zafungovala zbraň, která byla jeho značkou v minulé sezoně. V 7. minutě se domácí prosadili v přesilovce. Rosandič objel branku, puk se poté dostal na modrou čáru k Zámorskému, jehož nahození prošlo do sítě. Gólman Závorka měl totiž zakrytý výhled.

Hradec Králové byl jasně lepší, velké šance měli zkušení Graňák s Rákosem, dvakrát mohl skórovat kapitán Koukal. Nikdo z nich nedal, až Koukal ve třetí příležitosti nezaváhal. V 18. minutě se dostal společně s Chalupou do úniku dvou proti jednomu a po spoluhráčově přihrávce trefil nekompromisně horní roh.

Ve druhé třetině pokračoval hradecký nápor. Vedení domácích mohl zvýšit po úniku Vopelka či po Paulovičově přihrávce Miškář. Závorka byl však perfektní. Hosté se zvedl až po půlce zápasu, pomohla jim i jedna z přesilovek. V ní nejprve Skuhravého ránu vytlačil Maxwell ramenem, ale po chvíli se přesně trefil z úhlu trefil obránce Plutnar. Americký gólman ve službách Východočechů neměl šanci.

Energie se mohl dostat do hry, jenže Hradečtí její nadšení záhy uťali. Minutu po Plutnarově zásahu se puk odrazil ke zkušenému Kukumbergovi, který z první trefil horní roh. Pokračoval tak podvečer krásných branek - Koukalova, Plutnarova i Kukumbergova byly exkluzivní.

Ve třetí části Karlovy Vary vyrovnaly hru, snažily se zkorigovat skóre. Jenže Hradec jim odskočil na tři branky. Ve 45. minutě se sám před gólmanem ocitl Vincour a v klidu šanci proměnil. Hostům jejich snaha přinesla snížení o šest minut později. Jeden z hostů byl faulován ve vyložené šanci a následné trestné střílení skvěle provedl Havránek. Maxwella pokořil chytrým manévrem, po němž mu puk poslal mezi betony.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:22. Zámorský, 17:18. Koukal, 35:39. Kukumberg, 44:52. Vincour Hosté: 34:05. Plutnar, 50:43. T. Havránek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Š. Havránek – Smoleňák, Koukal (C), M. Chalupa – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Paulovič, Miškář, Rákos (A) – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Závorka (Bednář) – Krejčí, Sičák (A), L. Vágner, Podlipnik, Šenkeřík, Kovačevič, Plutnar – Flek, Balán (A), T. Rachůnek – Kohout, T. Mikúš, O. Beránek – Gorčík, Skuhravý (C), Lapšanský – Stloukal, Kverka, T. Havránek. Rozhodčí Šír, Horák – Kajínek, Zavřel. Stadion ČPP Aréna Návštěva 4684 diváků

Verva uhájila neporazitelnost

První příležitost zápasu měl již v první minutě Irgl, který nebezpečně vypálil zpoza obránce. Brankář Janus byl ale připraven a puk betony vyrazil do roku.

I na druhé straně se vyznamenal gólman. Konrád několikrát podržel svůj tým při přesilové hře domácích. Poté se opět předvedl aktivní Irgl, projel přes celé hřiště a nebezpečně vypálil, i tentokrát Janus výtečně zakročil.

Na druhé straně přihrál Ščotka zpoza branky na Gerháta, ten střelou z první vyprášil pouze betony hostujícího brankáře. V 13. minutě se hosté ujali vedení. Krásnou kombinaci završil střelou do prázdné branky Irgl, který se tak dočkal branky. O dvě minuty později se ocitl sám před Janusem Tomeček, domácí brankář stihl včas zavřít skulinku mezi betony.

V úvodních minutách druhé části se diváci příliš radosti ani od jednoho z týmů nedočkali. Domácí byli aktivnější, hosté ale pozorně bránili. Až v 33. minutě se otevřela olomoucká obrana a dokázal toho využít obránce Ščotka, který si sjel od modré čáry a se štěstím propasíroval puk mezi betony Konráda.

V 42. minutě Černý nebezpečně vypálil z křídla, Konrád svůj tým podržel. V další šanci Kubáta zabránil Škůrek jasné brance, když tygřím skokem vyrazil puk, který by jinak skončil za Konrádem. V 45. minutě se už domácí dočkali odměny za svou aktivitu. Kubát přesným pasem našel před brankou Lukeše, tomu stačilo pouze nastavit hůl a poslal domácí do vedení.

Litvínovští se ihned začali soustředit na obranu a udržení vedení. Hostující hráči bušili do litvínovské zdi, zkoušeli střílet na Januse ze všech pozic, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Neuspěli ani při power play.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Olomouc předvedla velmi dobrý bruslivý výkon. První třetina se nám moc nepovedla. Ve druhé jsme zlepšili pohyb a podařilo se nám vyrovnat. I když nás hosté tlačili až do konce, vyrovnat se jim nepodařilo. Chtěl bych klukům poděkovat a pochválit za to, jak jsme zápas ubojovali. Musíme držet emoce na uzdě a po dni volna budeme muset zase pracovat, protože nás čekají další těžké zápasy."

Jan Tomajko (Olomouc): "Dobře jsme začali, vyhráli jsme první třetinu. Měli jsme výborný pohyb, vyhrávali jsme souboje. Ve druhé třetině jsme měli dobrý začátek, ale poté jsme z toho na chvilku vypadli a Litvínov toho využil. Ve třetí třetině jsme dostali branku v oslabení. Zase jsme tlačili, ale na vyrovnání jsme nedosáhli. Nepodali jsme špatný výkon, ale škoda že nemáme ani bod."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:08. Ščotka, 44:19. F. Lukeš Hosté: 12:07. Irgl Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Šesták, Romančík, Kubát, L. Doudera, Ščotka, Strejček – Petružálek (A), Gerhát, Trávníček (C) – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, J. Mikúš, J. Černý – Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Staněk, Jaroměřský, Dujsík – Laš, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Kolouch, Irgl – Skladaný, Strapáč, Holec – Ostřížek, Mráz, V. Tomeček. Rozhodčí Pavlovič, Pražák – Lučan, Klouček Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 568 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:25. Zaťovič, 59:42. Plášek ml. Hosté: 57:17. Krajíček Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Barinka, Mikuš, Gulaši, Štencel, Malec (A), Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mallet – Plášek ml., Hruška, Kašpar – R. Zohorna, Nahodil, Karabáček – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler – L. Horký. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Krajíček (C), M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Adámek – Dravecký (A), Marcinko, Martynek – Adamský (A), Cienciala, Svačina – Roberts Bukarts, M. Kovařčík, Kofroň – Chmielewski, R. Vlach, Rudovský – Raška. Rozhodčí Kubičík, Hradil – Gebauer, Lederer Stadion DRFG arena Návštěva 7306 diváků