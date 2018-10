ONLINE: Litvínov - Sparta 0:0. Souboj o třetí místo pod Krušnými horami

ONLINE | Bitva tradičních rivalů o důležité body. Hokejisté Sparty se po víc jak týdenní pauze vrací na extraligové hřiště. Výběr kouče Uweho Kruppa dnes vyrazil do Litvínova, kde se s tamním výběrem utká o třetí místo v extraligové tabulce. Pražané vstupují do sobotního duelu s dvěma výhrami v řadě (5:2 s Karlovými Vary a 5:4 po nájezdech v Třinci), Severočeši naopak se stejným počtem porážek (1:3 proti Kometě a 0:5 od Liberce). Dokáže se Verva, která měla skvělý start do sezony, vzchopit proti sparťanům? ONLINE přenos dohrávky 11. kola extraligy sledujte na iSport.cz.