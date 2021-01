ONLINE + VIDEO: Karlovy Vary - Pardubice 3:2. Dynamo po přestávce snižuje

Energii skvěle vyšel vstup do zápasu • ČTK

Je to devět dní, co se Pardubice naposledy představily na ledě Karlových Varů. Tehdy Dynamo slavilo výhru 5:4. V dnešní předehrávce 38. kola Tipsport extraligy se východočeský celek vydal na západ republiky znovu. K dispozici ještě nemá velkou posilu Andreje Kosticyna. Běloruský útočník ve čtvrtek už sice s týmem absolvoval rozbruslení, do zápasu ale ještě nezasáhne. ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů utkání sledujte od 17:30 na iSport.cz.