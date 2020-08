Jágr ostře varuje: Současná opatření zabíjejí sport! A proč neustále loví? | iSport.cz

Především však Jágr apeluje, aby zodpovědní lidé zvážili plusy a mínusy současných tvrdých opatření a podle toho je uzpůsobili pro sport. „Protože jinak si nedovedu představit, že by sport u nás vůbec mohl fungovat. Opravdu by se nad tím měli zamyslet než bude pozdě,“ tvrdí 48letý veterán, jenž se chystá na sezonu, v níž vedle působení ve svém Kladně zvažuje i starty za Spartu. Navrhuje také, jak by se sport proti koronaviru mohl bránit. Nedávné výroky basketbalisty Tomáše Satoranského, jenž ho zkritizoval za reklamu na elektrokola, nechtěl komentovat.

Co jste vlastně dělal v poslední době?

„Byl jsem zraněný, což mě trošku zbrzdilo. Na ledě jsem nebyl, navíc jsme měli tým čtrnáct dní v karanténě, byl i zavřený zimák. Takže moc příznivé období pro trénování není. Bohužel… Pro mě ani pro celé mužstvo.“

Co se vám přihodilo?

„Natrhnul jsem si lýtkový sval. Je výhoda, že hokejista ho moc nepoužívá, ale i tak je to nepříjemný. Naštěstí je léto, času mám pořád dost.“

Podle vašeho Instagramu jste byl na koncertě, takže se více lidí pohromadě nebojíte?

„Podívej… Každý to bere jinak. (přemýšlí) Nechci se rouhat nebo brát lidský život na lehkou váhu, to vůbec ne, ale na druhou stranu – je to nemoc jako každá jiná. My laikové jsme ovlivnění názory doktorů, hygieniků a epidemiologů, ale když s nimi mluvíš a pak si dáš dohromady jedna a jedna, tak u většiny převládá názor, že je to silnější chřipka. Musí se přece nějak žít. Že bych měl strach? To ne.“

Mužstvo bylo v karanténě, ale vy jste nebyl s hráči v kontaktu, trénoval jste individuálně, takže na vás se nevztahovala?

„Já jsem u toho vůbec nebyl. Navíc jsem byl v tu dobu na dovolený, nechodil jsem do kabiny, když se na to přišlo. Měl jsem úplně jiný program.“

Kolik jste měli nakažených?

„Jednoho, který se nakazil, když nejspíš někam večer zašel. Hned, jak se to zjistilo, museli jít všichni na testy. Ten kluk mezitím nakazil další dva, takže jsme nesměli čtrnáct dní trénovat, byl i zavřený zimák. Karanténa by měla skončit teď v sobotu.“

Tušíte, kdy byste se tedy mohli zapojit do Generali Česká Cupu?

„Uvidíme, vždyť my jsme teď čtrnáct dní vůbec nebyli na ledě. Všechno souvisí se vším. Někdo má větší strach, někdo menší. To platí i o lidech, kteří o tom rozhodují. Chápu, že mají zodpovědnost vůči lidským životům, každý se snaží být opatrný. Na druhou stranu, nemá cenu si něco nalhávat. Jestli i nadále budou platit současná opatření, tak sport absolutně skončí. Nikdo by ho nemohl dělat.“

Pokud celý tým ihned půjde do karantény?

„Ano. Musíš to brát tak, že v týmu máš asi tak pětatřicet lidi, kteří jsou pořád spolu. Pětadvacet hráčů, pak trenéři, maséři a další. Jakmile jeden onemocní, jdou všichni na čtrnáct dní do karantény. A třeba v první lize máš takových týmů osmnáct. Podle mě není šance, že by se za sezonu ani jeden hráč nenakazil. V tom případě nejde donekonečna netrénovat, odkládat zápasy. Jestli někdo nepřijde s rozumným plánem, tak se zabíjí celý sport. Někdo by se nad tím měl zamyslet. Takhle se to dělat nedá. No a to ještě nemluvím o zavření haly. To je další věc.“