Ryšavý Kuchař: Vítěz se nemůže pos*** z prohry. Červenka? Borec!

Extraligový šampion Jan Jaroměřský se po konci hostování v Plzni do Třince nevrátí. Odchází do Polska • Michal Beránek / Sport

Stav, kdy v Česku vede Třinec na zápasy 3:0? To je jako když už máte kachnu v pekáči, troubu zapnutou a pomalu se oblizujete, že za pár hodin taháte luxusní pochoutku. Jenže... Zvíře se vám začíná vrtět. A hele, ono vlastně není oškubané. A hele, jemu se do trouby vlastně vůbec nechce! Přečtěte si další vydání hokejového newsletteru

Mountfield HK se do finále vrátil. Pátý zápas se stal vyloženě skvostem v celé bitvě o pohár. Nejlepší podívaná. Způsobilo ji, že Hradec po 27 sekundách vedl a Třinec musel vybalit, co dovede. A že je toho dost. Pak si i uvědomíte, že Matěj Machovský je minimálně stejně schopný čaroděj jako Ondřej Kacetl.

Co přijde teď? Pokračování v pátek v Třinci. Ale asi nečekejte, že by byl úřadující šampion dole. Jen tedy může být lehce nervózní z hradeckého pohybu. Jako kdyby Mountfield zvedal tempo.

Nachystali jsme pro vás s kolegou Adamem Papouškem taky jednu analytickou perlu. Jestli si říkáte, že je Třinec už roky stejný, tak není. Náš analytik rozebral, jak vypadal pod Václavem Varaďou a jak se mu vede teď pod Zdeňkem Motákem.

Největší rozdíl? Jak moc potřebuje Ondřeje Kacetla. Chytil už 16 gólů nad očekávání. No a to znamená, že kdyby Třinec dostal o tolik gólů víc, možná nepřelezl čtvrtfinále. A kdyby ano, už těžko by uspěl v semifinále. Více najdete tady>>>

A než začne šestý zápas? Čekání si můžete zkrátit přečtením rozhovoru s Josefem Marhou. V kariéře se z něj stal profesionální vítěz. Při rozhovoru jsme měli pocit, že každou chvíli praští s telefonem, udělá si rychle registračku a ještě začne hrát, jak se rozjel. Je to nahlédnutí do přemýšlení šampionů, stojí za to. Zásadní myšlenka je, že se vítěz nepos... z prohry.

Váš Ryšavý (Pavel) Kuchař (Ondra)

Červenka zase do akce. Role pro Sedláka?

Vždycky, když obchodní řetězce nabízejí v sortimentu levnější soudky s pivem a vlajky na auta, je jasné, co se blíží. Mistrovství světa v hokeji! Už je potřeba se na něj ladit i redakčně, takže jsme nominaci začali rozebírat v podcastu Zimák (snad je Kurovsky dobrej!). Jen se tedy nehrálo ve složení Ryšavý Kuchař, ale výjimečně Ryšavý Bárta. Snad se pár zajímavých informací dozvíte.

Zimák: Třinečtí lídři budoucnosti? Kurovský (je) dobrej. Repre na MS? Bez hvězd NHL, ale… Video se připravuje ...

Lídrem týmu na MS se znovu stane Roman Červenka. Je prvním hokejistou od konce 90. let, který ve Švýcarsku vyhrál bodování dvakrát po sobě (tehdy to dokázal Oleg Petrov). Jen pro pořádek, opravdu mu je 37 let!

Klíčovou postavou v extralize se stal Lukáš Sedlák. Pardubice táhl a teď čekáme, jak s ním naloží trenér Kari Jalonen. Protože Sedlák se účastnil jen jedné reprezentační akce, olympiády v Pekingu, kde se nepovedlo vůbec nic. Jediným úspěchem byl asi návrat bez karantény. V Rize a pak (snad) v Tampere by se mohl ukázat víc.

Hodně zvědaví jsme taky na Martina Kauta. V NHL se přesunul z Colorada do San Jose, kde odehrál 9 zápasů a posbíral 5 bodů (3+2). Kam dál? Rád by zůstal za mořem, ale logicky by už rád i nějakou finanční jistotu. Variantou B jsou Pardubice.

„Říkali, že se mnou počítají, ale musí to taky ukázat ve smlouvě. O ní jsme se nebavili. Dvoucestnou už bych asi nepodepsal. Podle toho se budu rozhodovat.“

No a vůbec se nedivíte, že by do dvoucestného kontraku nešel. Pro klub NHL výhodná věc, chlap vyloženě za drobné, který může do NHL naskočit a vy ho máte nachystaného v AHL. Jenže pro hráče trochu na nic, pokud tenhle kontrakt už držíte pět let. Z toho si polštář do budoucna fakt nevytvoříte.

Martin Kaut si pak dělal trochu legraci, že by se mohl přimluvit Tomáš Hertl.

Na mistrovství určitě nedorazí Martin Frk. Česko přitom nemá většího bombarďáka, než je on. Nikdo nedovede vyslat tak tvrdou ránu. Když jste brankář a jen si ho představíte, jak napřahuje ke střele, už teď vás bolí dlaň. Za poslední dva roky v AHL nastřílel 70 gólů. To jde, ne?

Ale s rodinou se přesouvá do Švýcarska, poprvé si mezi dospělými zahraje v Evropě, což může být jedním z důvodů, proč teď bez něj. Když jsme s ním mluvili, tak rozebíral svoji pozici v zámoří. Gólů střílel na farmě mraky, ale NHL se mu začala postupně zavírat. Rozhodně baví, jak z ničeho ale není kyselý.

Zaujalo nás...

Ve Spartě se dějí věci. Stejně je to paradox. Vždycky, když poslední dobou Sparta chtěla, aby Miloslav Hořava v klubu zůstal, tak v létě zamával a vyrazil ven volný jako pták. Teď má kouče konečně pod smlouvou i na další sezonu, a existuje možnost, že ho odstřelí sama.

Dokonce se proslýchá, že se znovu naťukává dobrodružství s Václavem Varaďou. Ano, už zase. Ve Spartě končí smlouvy manažerům Petru Tonovi s Jaroslavem Hlinkou. Prý by se nejpozději v neděli mělo rozseknout, co dál. Ale jak se ukazovalo na podzim, když se hledal trenér, může to být v neděli za týden, nebo za dva, za pět a pak všichni všechno stejně popřou. Jestli se to potáhne dlouho, tak Sparta začne připomínat režiséra Petra Kolečka a jeho svatby a nesvatby.

My jí upřímně přejeme, ať se rozhodne brzy a hlavně jasně. Čistě sobecky, taky bychom rádi sledovali už NHL a MS v hokeji.

Králem je Sedlák! Každý rok je to docela zábava, když nám přistane od kolegů z Magazínu v mailu prosba, ať pošleme pořadí TOP 30 hráčů extraligy. Z něj pak vždycky vznikne TOP 100. My jsme se shodli, jedničkou musí být Lukáš Sedlák z Pardubic. Extraliga dlouho takhle výrazného hráče neměla.

Tady najdete celkové pořadí. Jsou kolem toho vždycky docela bitvy, protože třeba náš analytik Adama Papoušek do nás vrtal, že je pravěk takhle hlasovat a dávat dohromady hrušky (brankáře), jabka (obránce) a švestky (útočníky). Jasně, ale tenhle kompot chutná vždycky dobře, ne? Nezapomeňte, že je to jen „hra“, naštěstí se podle ní nedávají nikomu vyšší, nebo nižší prémie.

Ale můžete se podívat, jak hlasoval třeba i Václav Varaďa nebo koho vidí nejvýš všichni extraligoví trenéři. Zaujal nás pak třeba Marek Sýkora, který Sedláka vidí až jako 27. hráče soutěže. Před ním jsou třeba Jan Ordoš nebo Petr Holík. Rozhodně oceňujeme, že se nebojí jít proti proudu!

Foto týdne

Choreografie fanoušků v Hradci při finálovém utkání proti Třinci • Foto Michal Beránek (Sport)

Kdo si hraje, baví! V Hradci bude teď nedostatek igelitu. Před pátým finále nachystali fanoušci povedenou věc. Každý sektor v jiné barvě, nikdo nestávkoval... Zkrátka, hezky to vypadalo. Choreo celého zimáku zachytil náš fotograf Michal Beránek.

Z jiného hřiště

Dřina na tenise, analýza potu! Jiří Lehečka má svého kondičního trenéra Radka Štěpánka. Povytáhli jste obočí? Tady zase dolů, není Radek Štěpánek jako Radek Štěpánek. A teď ale obočí můžete zase zvednout, protože tady popsal, jak se Lehečka připravuje. Záleží i na detailech, takže když měl tenista křeče ve Wimbledonu, jeho kondiční kouč provedl analýzu potu, co mu chybí. Víte, co ale Lehečkovi závidíme? Jeho predispozici k růstu svalové hmoty. Proto nechodí tolik do posilovny. Schválně, kdo z vás to má?