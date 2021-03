V Toruni probíhá HME v atletice. Jaký je program a kdy závodí Češi?

Už je to skoro rok a půl, co se atleti zúčastnili poslední vrcholné akce. Ve čtvrtek 4. března se konečně dočkají, do 7. března bude v polské Toruni probíhá Halové mistroví Evropy. V ArenaTorun se představí i početná výprava českých atletů, která obhajuje z posledního halového evropského šampionátu jednu stříbrnou medaili. Nyní jsou ambice atletů vyšší a Češi by rádi navázali na úspěšný šampionát z roku 2017 v Bělehradu, odkud si odvezli sedm cenných kovů.

Program HME v atletice 2021

Datum Čas Disciplína Česká účast čtvrtek 4. 3. 19:00 Skok vysoký - muži (kvalifikace) 19:08 Skok daleký - muži (kvalifikace) 19:15 Vrh koulí - ženy (kvalifikace) Markéta Červenková 19:30 3 000 m - ženy (rozběhy) 20:20 1 500 m - muži (rozběhy) Jan Friš, Filip Sasínek pátek 5. 3. 10:00 60 m - ženy (pětiboj) 10:11 Trojskok - ženy 10:13 400 m - muži (rozběhy) Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm 10:52 Skok vysoký - ženy (pětiboj) 11:18 Vrh koulí - muži (kvalifikace) Tomáš Staněk 11:22 400 m - ženy (rozběhy) Tereza Petržilková, Lada Vondrová 12:18 Skok daleký - ženy (kvalifikace) 12:22 1 500 m - ženy (rozběhy) Diana Mezuliáníková 13:00 800 m - ženy (rozběhy) Vendula Hluchá 13:05 Vrh koulí - ženy (pětiboj) 19:00 Skok daleký - ženy (pětiboj) 19:06 Vrh koulí - ženy (finále) Markéta Červenková 19:10 400 m - muži (semifinále) ? 19:13 Skok vysoký - ženy (kvalifikace) 19:33 400 m - ženy (semifinále) ? 19:55 800 m - muži (rozběhy) Lukáš Hodboď, Filip Šnedjr, Tomáš Vystrk 20:20 Skok daleký - muži (finále) 20:35 Vrh koulí - muži (finále) ? 20:45 800 m - ženy (sedmiboj) 21:00 3 000 m - ženy (finále) 21:35 1 500 m - muži (finále) Jan Friš, Filip Sasínek sobota 6. 3. 10:00 60 m - muži (sedmiboj) 10:04 Skok o tyči - muži (kvalifikace) 10:18 60 m - muži (rozběhy) Štěpán Hampl, Jan Veleba, Zdeněk Stromšík 10:44 Skok daleký - muži (sedmiboj) 11:25 3 000 m - muži (rozběhy) 12:05 Trojskok - ženy (kvalifikace) 12:10 60 m překážek - ženy (rozběhy) Markéta Štolová, Helena Jiranová 13:05 60 m překážek - muži (rozběhy) 13:17 Vrh koulí - muži (sedmiboj) 13:50 60 m - muži (semifinále) 18:45 Skok o tyči - ženy (finále) 18:50 Skok vysoký - muži (sedmiboj) 19:00 800 m - ženy (semifinále) ? 19:25 800 m - muži (semifinále) ? 19:40 Skok daleký - ženy (finále) 19:50 1 500 m - ženy (finále) ? 20:10 400 m - muži (finále) ? 20:25 400 m - ženy (finále) ? 20:58 60 m - muži (finále) ? neděle 7.3. 10:00 60 m překážek - muži (sedmiboj) 10:18 60 m - ženy (rozběhy) Marcela Pírková 10:50 Trojskok - muži (finále) 11:00 Skok o tyči - muži (sedmiboj) 11:25 Skok vysoký - muži (finále) 12:40 60 m - ženy (semifinále) ? 13:05 60 m překážek - muži (semifinále) 13:30 60 m překážek - ženy (semifinále) 17:00 60 m překážek - muži (finále) 17:05 Skok o tyči - muži (finále) 17:15 60 m překážek - ženy (finále) 17:20 Trojskok - ženy (finále) 17:30 1 000 m - muži (sedmiboj) 17:45 Skok vysoký - ženy (finále) 17:52 3 000 m - muži (finále) 18:13 800 m - ženy (finále) ? 18:25 800 m - muži (finále) ? 18:46 60 m - ženy (finále) ? 18:57 4x400 m - muži (finále) Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm, Michal Desenský, Jan Tesař, Martin Tuček 19:10 4x400 m - ženy (finále)

Výsledky českých atletů na HME v atletice 2021

čtvrtek 4. března

1500 m - muži (rozběhy): 1. Fontes (Šp.) 3:38,68, ...8. Sasínek 3:40,04, 13. Friš (oba ČR) 3:40,99 - oba postoupili do finále.

Koule - ženy (kvalifikace): 1. Schwanitzová (Něm.) 18,86, ...8. Červenková (ČR) 18,16 - postoupila do finále.

pátek 5. března

Koule - muži: 1. Staněk (ČR) 21,62, 2. Haratyk (Pol.) 21,47, 3. Mihaljevič (Chorv.) 21,31.

Koule - ženy: 1. Dogmová (Portug.) 19,34, 2. Roosová (Švéd.) 19,29, 3. Schwanitzová (Něm.) 19,04, ...8. Červenková (ČR) 17,75.

1500 m - muži (finále): 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:37,56, 2. Lewandowski (Pol.) 3:38,06, 3. Gómez (Šp.) 3:38,47, ...9. Sasínek 3:40,64, 11. Friš (oba ČR) 3:42,97.

400 m - muži (semifinále): 1. Van Diepen 46,06, ...6. Maslák 46,70, 16. Šorm 47,69 - nepostoupili do finále,

800 m - muži (rozběhy): 1. Kramer (Švéd.) 1:47,55, ...8. Šnejdr 1:48,87, 34. Hodboď 1:51,59, 38. Vystrk (všichni ČR) 1:52,48 - nepostoupili do semifinále,

400 m - ženy (rozběhy): 1. Healyová (Ir.) 52,00, ...18. Vondrová 52,83, 28. Petržilková (obě ČR) 53,46 - obě nepostoupily do semifinále,

800 m - ženy (rozběhy): 1. Wielgoszová (Pol.) 2:02,79, ...12. Hluchá (ČR) 2:04,87 - nepostoupila do semifinále,

1500 m - ženy (rozběhy): 1. Kleinová (Něm.) 4:09,35, ...8. Mezuliáníková (ČR) 4:11,48 - nepostoupila do finále.

sobota 6. března

60 m - muži (rozběhy): 1. Jacobs (It.) 6,59, ...32. Veleba 6,75, 37. Stromšík 6,77, 52. Hampl (všichni ČR) 6,83 - všichni nepostoupili do semifinále.

60 m př. - ženy (rozběhy): 1. Visserová (Niz.) 7,92, ...18. Štolová 8,14, 23. Jiranová (obě ČR) 8,21 - obě postoupily do semifinále.

Česká nominace na HME v atletice 2021

V Toruni bude celkem 23 českých reprezentantů. „Budu spokojený, pokud si každý vytvoří letošní maximum. Pokud ho někteří předvedou, tak tam máme pár medailových želízek. Ale o medailích se vždycky hrozně těžko mluví. Určitě se dá očekávat nemálo finálových umístění,“ zhodnotil vyhlídky výpravy reprezentační šéftrenér Jan Netscher.

Muži: Štěpán Hampl, Jan Veleba, Zdeněk Stromšík (všichni 60 m), Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm (všichni 400 metrů a štafeta 4x400), Lukáš Hodboď, Filip Šnedjr, Tomáš Vystrk (všichni 800 m), Jan Friš, Filip Sasínek (oba 1500 m), Tomáš Staněk (koule), Michal Desenský, Jan Tesař, Martin Tuček (všichni štafeta 4x400).

Ženy: Marcela Pírková (60 m), Tereza Petržilková, Lada Vondrová (obě 400 m), Vendula Hluchá (800 m), Diana Mezuliáníková (1500 m), Markéta Štolová, Helena Jiranová (60 m př.), Markéta Červenková (koule).

České úspěchy na HME v atletice

Halové mistrovství Evropy patřilo v posledních letech s výjimkou šampionátu v Glasgow k velmi úspěšným akcím české atletické reprezentace. Z HME 2017 v Bělehradu si Češi odvezli dokonce sedm cenných kovů včetně zlaté medaile Pavla Masláka ze závodu na 400 metrů.