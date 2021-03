Přijdete mi na pohřeb? ptal se Horáček. Když nebude lockdown, smál se Váňa

Dostihy jim změnily život. Platí to v případě obou hostů Karlose Vémoly v posledním díle jeho show. Josef Váňa je největší legendou českého jezdectví. Textař Michal Horáček by se ale možná nestal, čím je, kdyby před lety nezačal psát o Velké Pardubické. „Začal jsem psát o dostizích i do Austrálie, Velké Británie a také Spojených států, kde mi jednoho dne dali velkou novinářskou,“ zavzpomínal autor mnoha hitů.

Jen život, který neuvadá, má v nedohledné dálce cíl. Část textu písně, kterou Michal Horáček napsal na počest Josefa Váni, největší žijící legendy českých dostihů. I pro slavného textaře měly ale závody koní fatální význam. O tom se rozpovídal jako host v pořadu Karlos show.

„Stalo se, že jsem napsal dějiny dostihů (Království za koně). To byla první moje veliká kniha,“ zavzpomínal Horáček. „A dodnes to je jediná kniha, která mluví česky o historii dostihů. Myslím, že dodnes to je v mnoha knihovnách lidí, kteří se věnují koním, což mě moc těší.“

Psaní o dostizích se mu vyplatilo. Brzy psal i do zahraničí. „Začal jsem psát i do ciziny. Do Austrálie, Velké Británie a také Spojených států, kde mi jednoho dne dali velkou novinářskou cenu, a musím říci, že to bylo díky Velké Pardubické.“

Horáček hostem Karlos Show: MMA bych si klidně zkusil

Téma nejstarší dostihové akce v České republice Američany mimořádně oslovilo. „Bylo to pro ně jako zjevení… Založil to šlechtic (hrabě Oktavián Kinský) v zemi, kterou vůbec neumí najít na mapě. A jeho životní příběh je bizarní, protože se v osmdesáti letech oženil s cirkusovou krasojezdkyní nebo taky ohlásil, že umřel a pak na pohřbu pozoroval, jak lidi reagují na jeho smrt a moc se při tom bavil,“ připomněl spisovatel.

Později došlo znovu na téma pohřbu. Karlos Vémola se totiž ptal slavného žokeje na oblíbenou píseň z pera Horáčka. Odpověď zněla jasně: Srdce jako kníže Rohan.

„To je píseň, která mě asi nejvíc oslovila a rád ji poslouchám,“ doznal Váňa.

„A to jste mě potěšil, to si totiž nechám zahrát na pohřbu. Pane Váňo, přijdete?“ zeptal se Horáček s úsměvem.

„No, jestli nebude lockdown…“ odvětil bez váhání sportovec.

A textař se hlasitě rozesmál. „Pan Váňa nepřipustil, že, by umřel dříve než já. A nezeptal se, jestli já mu půjdu případně na pohřeb. Ale on nemůže umřít…“ komentoval pobaveně Horáček.

„On je nesmrtelnej,“ přidal se hned Vémola.

Hitmaker v pořadu také promluvil o tom, jak zpětně hodnotí to, že prodal dobře fungující sázkovou kancelář.

„Prodej té firmy byl největší chybou, jakou si vůbec dovedete představit. Byla rozjetá, vypiplaná a měla jít znovu nahoru… Z hlediska finančního to byla dramatická chyba. Ale z hlediska života?“ zauvažoval. „Myslel jsem si, že už to vydělalo dost na to, abych si mohl dělat, co chci. Peníze jsem totiž vnímal pouze jako prostředek, ne jako cíl. Od té doby jsem mohl dělat to, co jsem si přál. Mohl jsem udělat veliké představení ve Státní opeře, Kudykam. Mohl jsem se věnovat studiu…“ vyjmenoval Horáček důvody, proč rozhodnutí rozhodně nelituje.

