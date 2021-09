Buchinger: Barborík mě strašně nas*al! Pomýšlí na třetí pás Oktagonu

Má zaděláno na světové unikum. Slovenský bojovník MMA Ivan Buchinger touží získat v organizaci Oktagon tři šampionské pásy. Po titulu do 70 kilogramů získal v sobotu i ten do 66 kilo, když porazil Vojta Barboríka. Útok na veltrový trůn, jenž opanuje David Kozma, myslí naprosto vážně, i když si je vědom, že v duelu by byl mnohem lehčí než soupeř.

Jako by to byl úplně jiný Ivan Buchinger. Věčně usměvavý válečník, který ke každému chová respekt, podstoupil vyhrocenou bitvu s krajanem Vojtem Barboríkem. Po souboji už však emoce opadly a sportovně se krajanovi za vše omluvil. „Nas*al mě, už jen tím, že se mnou vzal zápas, to bych od něj nečekal. Určitě mu dali větší love a nakecali mu, že když mě porazí, tak se může vyšvihnout a jít do světa. Ale já jsem Ivan Buchinger, do pi*e,“ vysvětluje se smíchem, proč se nechal strhnout ke slovním přestřelkám i předzápasovým strkanicím.

Dvojnásobný šampion Oktagonu Ivan Buchinger. Jak vám to zní?

„Ty kokos…Jsem hodně nadšený, byl to brutální zápas. Ukázali jsme s Vojtem, jak tvrdé a kvalitní může být MMA. Měli jsme přestřelky v postoji i na zemi, několik velkých obratů. Opravdu mám radost, že se celá příprava zúročila.“

Kde všude trénink probíhal?

„Připravoval jsem se ve Spartakusu s Attilou Véghem, boxoval jsem s Tomim Kovácsem, jezdil do Gabčíkova, do Šaly, už jen tohle bylo šílené. Ale dieta byla v pohodě, hubnul jsem sice 14 kilo, ale neměl jsem s tím žádný problém. Na všechno jsem si dával obrovský pozor, protože jsem věděl, že mě čeká titulový zápas.“

Největší úspěchy kariéry, jako například titul v organizacích M-1 nebo Cage Warriors, jste dosud sbíral hlavně v dobách, kdy MMA v Česku a na Slovensku nikdo neznal. To musí být příjemný pocit, když po těch letech dostáváte nespočet kladných ohlasů, vyprodáváte haly…

„To je absolutně neporovnatelné. První pás jsem získal ještě v Praze na Heroes Gate v organizaci WKF. Porazil jsem nějakého Rusa, už tehdy sice přišli nějací lidi, ale ani náhodou tolik jako teď. Pak jsem zvítězil i v Cage Warriors a M-1 a nikdo o tom nevěděl. Tou dobou to navíc ještě byly nejlepší organizace v Evropě. Takže jsem měl za sebou světové úspěchy, ale nikdo mě neznal. O to víc mě těší pásy v Oktagonu, protože mě fanoušci konečně začínají vnímat.“

Několikrát jste mluvil o tom, že byste stál i o třetí pás ve veltrové váze do 77 kilogramů. Opravdu o tom uvažujete, i když to zdaleka není vaše hmotnostní divize?

„Už když jsem vstupoval do Oktagonu, měl jsem s Ondrou Novotným (promotér) rozhovor o tom, že můžu být dvojnásobný šampion, o sedmdesát sedmičce jsme se nebavili. Řešil jsem to pak s Attilou, když už jsem měl opasek sedmdesátky, a myslíme to naprosto vážně. Jsem na to připravený, sice jsem menší, ale bez problémů bych to přijal. Možná bych vyhrál, možná ne, ale získat tři opasky by bylo brutální.“

Žádná jednání s promotéry ale neproběhla?

„S Novotným jsme se o tom zatím nebavili. Dávali jsme mu však už před zápasem vědět, že jsem připravený i na veltr.“

Když se vrátím k sobotnímu titulovému duelu. Většinou býváte nebezpečný hlavně na zemi, ale Barboríka jste demoloval v postoji. Byl to plán během přípravy?

„To bych úplně netvrdil. Trénoval jsem fakt všechno, protože Vojto je taky komplexní fighter. Spoléhali jsme na to, že mě bude chtít zabít v postoji, jelikož mám skvělou kondičku a sílu v jiu jitsu. Trefoval jsem ho neskutečnýma bombama a všechno ustál, takže klobouk dolů před ním.“

Před posledním kolem měli rozhodčí na kartách nabodovanou remízu. Věděl jste to?

„Popravdě jsem věděl, že první i druhé kolo jsem jasně vyhrál. Tam jsem ho několikrát málem vypnul a on jenom přežíval. Třetí kolo šlo za ním, sice mě jen držel na pletivu, ale odkontroloval si ho. Na čtvrté kolo si moc nepamatuju, ale přišel za mnou Attila a další trenéři a řekli mi: ‚Nese* se s tím, zapni motor, který v sobě máš. Páté musíš vyhrát, aby nebyly žádné problémy!‘ Tak jsem ho zapnul, i když už jsem byl pořádně unavený, a skoro celých pět minut dominoval.“

Co říkáte na Barboríkovo chování před duelem? Mám na mysli velké sebevědomí, následné nezvládnutí váhy a pak velmi ostrý staredown (pohled do očí). Nemrzelo vás to od něj?

„To vůbec, nemrzelo. Nas*al mě, už jen tím, že se mnou vzal zápas, to bych od něj nečekal. Určitě mu dali větší love a nakecali mu, že když mě porazí, tak se může vyšvihnout a jít do světa. Ale já jsem Ivan Buchinger, do pi*e. (směje se) Mě nemůže takhle přehlížet. A druhá věc, když jsme byli na tiskovce Oktagon Time v Praze. Říkal jsem, že jsem největší vlk v divizi a on odpověděl: ‚Vlk, který štěká, nehryže.‘ Tak si říkám, co to ku*va mele? A ještě že si nemyslí, že vyhraje, ale je o tom přesvědčený. Strašně mě tím naštval. Tam jsem si dal do hlavy, že ho chci zlikvidovat a neberu ho jako žádného kámoše.“

Jaký jste měli vztah před tím? Slovenská scéna přece jen není tak velká a všichni se dobře znají.

„Vztah asi žádný. Párkrát jsme spolu trénovali nebo se někde potkali, ale nic extra.“

A co po zápase?

„Řekl jsem mu: Sorry, bráško, nechtěl jsem to takhle, a on na mě, proč jsem to dělal nebo něco takového. Tak se teď aspoň dozví proč. Navíc jsem ho chtěl trochu rozhodit i psychicky, proto to vypadalo tak, jak to vypadalo.“

Promotér Novotný: Pro Ivana platí jiná pravidla

„Skoro se chce říct, že ten zápas o třetí titul musíme udělat. Vždy je to o správném načasování. David Kozma a lidi kolem něj ve veltru teď mají něco slíbené. Ivan bude mezitím asi muset taky bojovat. Ten souboj je ale určitě zajímavý, když Ivan bude ještě držet oba tituly. Kdyby náhodou jeden z nich ztratil, tak už to tolik zajímavé není, byť by to pořád mělo nějaký sexappeal, ale ne úplně největší. Tak uvidíme, kam nás to zavede. Když bychom ten souboj chtěli dělat, určitě bychom Ivanovi nedávali žádný test ve veltru. Byl by to zápas, v němž by se pokusil vstoupit do dějin, a v tu chvíli je to zkouška sama o sobě. A nepotřebujeme vědět, jestli v tom veltru někoho porazí před šampionem. Ivan je dost velký šampion sám o sobě a platí pro něj úplně jiná pravidla než pro všechny ostatní.“

