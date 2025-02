Kozma pálí do soupeře kvůli nařčení: Slizký a odporný! Nepodám mu ruku

Sportovní rivalita se znenadání přenesla do osobní roviny. Róbert Pukač skrze slovenský deník Šport.sk rozšířil fámy o Davidu Kozmovi, české jedničce velterové váhy, s nímž se utká již tuto sobotu na Oktagonu 67 v Třinci. Dvaatřicetiletý bijec z Bratislavy uvedl, že měl jeho soupeř užívat omamné látky na jakési párty. Bývalý šampion přezdívaný „Růžový panter“ se proti tvrzení rázně ohradil na sociálních sítích. „Naštvalo mě to hlavně kvůli rodině. Hrozně u mě klesnul, nepodám mu asi ani ruku po zápase,“ vyjádřil se Kozma následně pro web iSport.cz.

Hecování a výhrůžky knockoutem nechali Davida Kozmu chladným. Fámy o užívání omamných látek na párty skrze silná slovenská média nikoliv. Bývalý šampion Oktagonu vyjádřením vytyčil hranice jemu únosného trashtalku, když se na sociálních sítích tvrdě ohradil proti nadcházejícímu soupeři Róbertu Pukačovi a jeho tvrzeních v podcastu Staredown slovenského deníku Šport.sk. Český bijec avizuje, že si s rivalem před sobotním duelem ani po něm nepodá ruku.

Než se dvaatřicetiletý ranař z Bratislavy rozpovídal o údajném dovádění na párty, mluvil o Kozmovi jako o dobrém klukovi, s nímž dřív trénoval a měl dobré vztahy. „Myslím si, že je David dobrý týpek. Už se spolu známe dlouhé roky,“ začal Pukač, načež s pousmáním dodal: „Nedávno se ke mně jen dostala informace, že s ním byl jeden můj kamarád na párty a prý se umí bavit a odvázat i různými omamnými látkami. Byl jsem hodně překvapený, protože bych to do něj neřekl.“

Příběh z druhé ruky, se kterým Pukač přišel, jde proti slovům mnoha týmových parťáků někdejšího šampiona, kteří často s obdivem vypráví o jeho přísné životosprávě a takřka celoroční dietě.

„Nevím, jestli je to pravda, ale pokud ano, tak je to haluz. Já jsem ho vnímal tak, že týpek ani v životě nepije alkohol. Prý je to docela partymaker a umí si vyhodit z kopýtka,“ navázal Pukač.

Ačkoli Slovák netvrdí, že je příběh jeho kamaráda pravdivý, Kozmu veřejným rozšířením fámy rozčílil. „Lidi mi pořád posílají, jak Robo zmínil, že já na párty beru nějaké omamné látky, beru drogy nebo fetuju. Samozřejmě to není pravda. Ještě to má neověřené od nějakého kamaráda… Tohle do sportu absolutně nepatří,“ ohradil se reprezentant pražského týmu Primmat.

Hrozně u mě klesnul

Ke slovní přestřelce mezi předními postavami česko-slovenské MMA scény došlo už před několika měsíci, poté co Pukač „Růžového pantera“ vyzval na sociálních sítích. Ostatně i organizace na jejich rivalitě postavila ústřední příběh sobotního turnaje. „Dosud byl náš trashtalk v mezích sportu… Uvědom si, že máme děti, a ty se pak můžou dočíst, že jejich táta fetuje. Nečekal jsem to od tebe. Zachoval ses jako úplná krysa,“ pálil Kozma rozhořčeně do soupeře.

„Naštvalo mě to hlavně kvůli rodině. Nechápu, proč by měla tyhle věci číst. Hrozně u mě klesnul,“ vyjádřil se dříve šestinásobný šampion Oktagonu pro web iSport.cz. „Vůbec nemám chuť si s ním podat ruku. Ten člověk mi teď připadá slizký a odporný. Zklamal mě,“ dodal Kozma pouze pět dní před duelem.

Časté usmíření po boji, k němuž často mezi vzájemně nesnášenlivými zápasníky, dochází, nebude v případě tohoto střetu jistotou. „Náš trashtalk se držel v rozumných mezích, chtěli jsme na náš zápas zkrátka dát více pozornosti. On mi říkal, že mě pošle do důchodu, já odpovídal, že je mimo můj radar. Tyhle tvrzení o drogách z druhé ruky… Úplně mimo. Nepodám mu ruku asi ani po zápase,“ vysvětlil dvaatřicetiletý Čech.

Byť je Kozma nyní plný vzteku, neobává se, že by to ovlivnilo jeho výkon v kleci. „Dokážu se dobře mentálně nastavit. Nerozběhnu se do něj s nějakými nervy, budu soustředěný a koncentrovaný,“ uvedl favorit sobotního derby v Třinci.

Pukač zatím na ostré vymezení rivala neodpověděl.