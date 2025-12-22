Předplatné

Oktagon 81: Fleury vs. Buday - program, fightcard a kde sledovat živě?

OKTAGON 81
Otakar Plzák
Oktagon
prosince nás čeká již tradiční akce OKTAGONu, která se odehraje v pražské O2 aréně. Letos se můžeme těšit na nabitou kartu se dvěma titulovými bitvami. Irský bijec Will Fleury si to v těžké váze rozdá se slovenským obrem Martinem Budayem, zatímco v muší divizi se o pás šampiona popere David Dvořák proti Zhalgasu Zhumagulovi. Obrovské lákadlo představují i další duely. Za zmínku stojí zejména vyhrocený střet Patrika Kincla s Robertem Pukačem nebo souboj ve kterém Ondřej Raška prověří influencera Pavla „Spicy Páju“ Tótha. Kompletní informace o turnaji naleznete v článku.

Program a hlavní karta Oktagon 81

Zápasníci

Váhová kategorie

Will Fleury (Ir.) vs. Martin Buday (SR)

Heavyweight (Titulový zápas)

Zhalgas Zhumagulov (Kaz.) vs. David Dvořák (ČR)

Flyweight (Titulový zápas)

Patrik Kincl (ČR) vs. Robert Pukač (SR)

Middleweight

Patrick Vespaziani (Něm.) vs. Daniel Škvor (ČR)

Heavyweight

Ondřej Raška (ČR) vs. Pavel Tóth (ČR)

Middleweight

Miloš Petrášek (ČR) vs. Mateusz Strzelczyk (Pol.)

Light Heavyweight

Jonas Mågård (Dán.) vs. Elvis Silva (Bra.)

Bantamweight

Veronika Smolková (SK) vs. Stephanie Egger (Švý.)

Flyweight

Vojtěch Khol (ČR) vs. Hugo Vach (ČR)

Featherweight

Alex Hutyra (ČR) vs. Viktor Kováč (ČR)

Welterweight

Ivan Klevets vs. Bartłomiej Skowyra (Pol.)

Lightweight

Kde sledovat OKTAGON 81 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 81 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů O2 a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování Oktagon TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyššíSafari 15 a vyššíMicrosoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHzPaměť RAM min. 8 GBRychlost internetu min.10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

 

Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 81

Will Fleury vs. Martin Buday

Will Fleury po polotěžké váze sebevědomě ovládl i tu nejtěžší. Statný Ir se po svém vstupu do organizace uvedl ve velkém stylu a postupně zničil velká jména. Daniel Škvor, Pavol Langer, Karlos Vémola a naposledy Lazar Todev – ti všichni padli pod silou tvrdého ostrovana. Nyní Fleuryho čeká první obhajoba titulu v těžké váze.

Martin Buday se do OKTAGONu vrací po dlouhých čtyřech letech. Slovenský těžkotonážník bude pro Ira tvrdým oříškem. Během své štace po Evropě se vypracoval v obávaného ranaře a nyní si věří, že královskou divizi této organizace opět ovládne.

Zhalgas Zhumagulov vs. David Dvořák

Tvrdý Kazach je bojovníkem se zkušenostmi z UFC. Na turnaji OKTAGON 73 předvedl obrovskou kvalitu, která ho dovedla až k titulu mistra muší váhy. Teď ho čeká první obhajoba.

O trůn ho bude chtít připravit David „Undertaker“ Dvořák. Ten se po návratu z UFC touží prosadit i v domácí organizaci a zisk titulu proti Kazachovi je pro něj prvním krokem. Rodák z Hořic patří k nejkomplexnějším bojovníkům na tuzemské scéně.

Patrik Kincl vs. Robert Pukač

Tohle bude hodně vyhrocená bitva. Patrik Kincl, dřívější vládce organizace napříč vahami, se utká v československém derby s Robertem Pukačem. Kincl se velkých výzev nebojí, o čemž svědčí jeho výhry nad Wawrzyniakem, Vémolou či Pirátem.

Robert Pukač soupeři stále nemůže zapomenout svou prohru před deseti lety a touží po odvetě. Slovenský ranař je momentálně v životní formě – nejprve porazil Diedricka, následně totálně přejel Davida Kozmu a na galavečeru OKTAGON 73 šokoval Německo, když ve třetím kole ukončil domácího Christiana Eckerlina.

Ondřej Raška vs. Pavel Tóth

Jak může dopadnout souboj mezi profíkem a influencerem, jsme viděli minulý víkend při střetu Jakea Paula s Anthonym Joshuou. V rámci OKTAGONu 81 uvidíme bitvu Ondřeje Rašky a Pavla Tótha, známého z reality show Survivor a Love Island. „Spicy Pája“ ukazuje v tréninku velké odhodlání, ostatně jeho trenérem není nikdo menší než Karlos Vémola v gymu Petra Knížete.

Proti němu se postaví ostřílený Ondřej Raška. Ten má za sebou zápasy s Pirátem, Mikuláškem, Ďatělinkou či Kotalíkem, díky čemuž nasbíral cenné zkušenosti. Favoritem je tedy Raška, ale Spicy Pája může překvapit.

 

 

