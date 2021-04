UFC: Vettori vs. Holland. Odpočinek je pro důchodce, říká bleskový náhradník

Sedm zápasů za dvanáct měsíců. Pro většinu bojovníků nemyslitelná čísla, Kevin Holland však přeskakuje z přípravy do přípravy. Poté, co Darren Till vypadl z hlavního střetu turnaje UFC on ABC 2 v Las Vegas kvůli zranění, Holland se okamžitě nabídl jako náhradník pro Marvina Vettoriho. Z duelu o evropskou jedničku střední váhy sešlo, i tak se ale vítěz může v neděli nad ránem posunout do první pětky žebříčku.