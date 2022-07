UFC 276: tanečník či trilogie. Vegas uvítá šampiony včetně Procházky

Jared Cannonier vs. Derek Brunson na UFC 271 • Instagram.com

Alexander Volkanovski porazil Maxe Hollowaye, což se předtím ve váze do 66 kilogramů povedlo naposledy Conoru McGregorovi v roce 2013 • profimedia.cz

UFC se vrací do Las Vegas s číslovkou 276, kartu turnaje uzavřou ve dvacetitisícové T-Mobile aréně dva titulové zápasy. V čele zájmu stojí šampion střední váhy Israel Adesanya, obhajující svůj pás proti dvojce žebříčku Jaredu Cannonierovi. Ještě před velkým finále se diváci dočkají završení trilogie mezi vládcem pérové divize Alexandrem Volkanovskim a bývalým držitelem titulu Maxem Hollowayem. V Las Vegas si bojovou atmosféru osobně vychutnává i čerstvý král UFC Jiří Procházka.

Šampiona ve střední váze Israela Adesanyu čeká pátá obhajoba titulu, tentokrát bude bránit trůn proti nebezpečnému Jaredu Cannonierovi. Dvaatřicetiletý Novozélanďan se stal jedním z nejpopulárnějších a nejaktivnějších šampionů UFC. Ve střední váze zůstává neporažen od svého vstupu do organizace v únoru 2018. Jediný neúspěch v jeho kariéře přišel loni v březnu při pokusu stát se králem dvou váhových kategorií. Tehdy se rozhodl vyzvat bývalého držitele titulu polotěžké váhy Jana Blachowicze. Polák však na body vyhrál.

„Je pro mě normální být cílem, za kterým se všichni ostatní ženou,“ říká Adesanya. „Takový je teď můj život. Jsem zvyklý mít na zádech terč. Cannoniera jako člověka respektuji, ale teď nadešel čas boje a při vší úctě, už k němu žádný respekt nemám.“

Jared Cannonier je veterán, který má za sebou pestrou sedmiletou zkušenost v UFC. Začal bojovat v těžké divizi a později se přesunul do polotěžké. Jeho oddanost kondičním tréninkům mu posléze umožnila najít své místo ve střední váze. Osmatřicetiletý Američan získal bonus za výkon večera ve třech ze svých posledních šesti zápasů, přičemž předvedl kombinaci rychlosti a síly, která z něj udělala jednoho z nejobávanějších vyzyvatelů celé divize.

„S Cannonierem vyj**bu,“ prohlásil Adesanya. „Tak sledujte!“

„Vyhraju tento zápas,“ opáčil Cannonier. „Je to další krok na mé cestě, ale není to ten poslední. Až vyhraju pás, budou se dít ještě větší věci.“

Druhým titulovým zápasem sobotního večera bude završení epické trilogie. Král pérové ​​váhy Alexander Volkanovski se potřetí utká s bývalým držitelem titulu Maxem Hollowayem. Bude to poprvé v historii UFC, kdy se dva bojovníci střetli potřetí o titul, když předchozí dva zápasy vyhrál jeden bojovník. Volkanovski zvítězil nad Hollowayem na bodové rozhodnutí v letech 2019 a 2020. Holloway se mezitím probojoval zpět na vrchol zásadními výhrami nad Calvinem Kattarem a Yairem Rodriguezem.

Třicetiletý Havajan si na bodové rozhodnutí obou pětikolových soubojů nikdy nestěžoval, ale na otázku, jak se cítil po každém z nich, odpovídá upřímně.

„V obou případech jsem si myslel, že jsem pro vítězství udělal dost,“ prozradil Holloway. „Ale jak kdysi řekl jeden moudrý muž, je to, jak to je.“

Volkanovského čeká třetí obhajoba jeho titulu, je jediným bojovníkem pérové váhy, který dokázal Hollowaye porazit.

„Vždycky mluvíte o tom, kdo může víc ztratit,“ otevřel se Holloway. „S respektem si myslím, že v každém jednotlivém boji, do kterého jdu, můžu ztratit všechno. Beru tento boj, jako by byl můj první a může být taky můj poslední. Nevíme, co se může stát po tomhle zápase a taky nevíme, jestli ještě někdy budu bojovat.”

Jednu z nejlepších MMA podívaných v tomto roce si nenechá utéct ani český samuraj Jiří Procházka. Před necelým měsícem získal v Singapuru titul na galavečeru UFC 275. Další číslovaný turnaj navštíví jako divák, do Las Vegas odcestoval ve čtvrtek večer. Na místě se má setkat právě s Adesanyou, jehož zastupuje stejná společnost Paradigm Sports.

Hlavní kartu turnaje UFC 276 můžete sledovat v neděli 3. července od 4:00 na stanici Premier Sport.