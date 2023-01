Neskutečná bitva! Teixeira po prohře končí. Procházkův vzkaz nástupci

Hned od startu zápasu se bylo na co dívat, žádné pozvolné oťukávání. Ale od druhého kola souboj Glover Teixeira vs. Jamahal Hill v brazilské Jeunesse Areně neskutečně gradoval.

Ve třetím kole byl Teixeira neuvěřitelně blízko prohře. Ocitl se totiž na zemi pod tvrdými údery Hilla. Proslulý rozhodčí Marc Goddard měl nejspíš sto chutí souboj ukončit. Ale šlo o velkou titulovou bitvu, a tak střet plynul dál. Ve tváři vydatně zkrvavělý brazilský veterán Teixeira ale nehodlal nic vzdát, a dokázal se opět zvednout a bojovat. A svou odolností udivoval až do konce pátého kola, v němž už na obou bojovnících byla znát únava.

Po vyhlášení vítěze se kolem pasu Hilla zablyštil zlatý pás šampiona, jehož majitelem byl ještě před několika týdny Jiří Procházka.

„Je to skutečnost…“ vydechl vítěz nevěřícně, když klečel po triumfu uprostřed klece.

O chvíli později na podlahu oktagonu dopadly zápasnické rukavice Teixeiry, který tím oznámil konec kariéry a oznámil, že dál bude v MMA pokračovat jen jako trenér.

„Úplně neskutečný zápas a Glover předvedl, že je fakt tvrdej, nezdolnej frajer. Je neskutečný, jak se tam několikrát zvedl a dokázal zahrozit a převrátit to nějakým způsobem na svou stranu. A Jamahal Hill byl ohromně připravený. Fakt výborný zápas a máme nový cíl, novou výzvu,“ zhodnotil duel Martin Karaivanov, jeden z koučů českého samuraje.

Procházka je v současnosti po operaci pravého ramene a půjde-li vše podle plánu, vrátí se do boje v září tohoto roku, jeho soupeřem by tak mohl být právě Hill.

„Glover je absolutní fenomén. A v tomto duelu se nabízelo, že v případě prohry by ukončil aktivní kariéru. A nevím, jestli to bylo tím, že Hill byl tak skvěle připravený, nebo na Glovera začal dopadat věk. Těžko říct. Ale bylo určitě správné rozhodnutí ukončit kariéru na vrcholu. Sice bez titulu, ale myslím, že s absolutní ctí. Je to legenda!“ dodal nadšeně Karaivanov.

VIDEO | Takhle na titulový boj reagoval sám Jiří Procházka.

Pekelné klání sledoval i druhý Procházkův trenér Jaroslav Hovězák, který je přitom sám v nemocnici po operaci ruky. „Úžasný zápas jak víno. To, co Glover vydrží, jakou má hlavu… Neskutečný! Respekt. Sláva vítězi, ale opravdu i čest poraženému. Glover se za svůj výkon nemusí stydět,“ řekl Hovězák. „Zanechal velký odkaz a je inspirací pro všechny. Opravdu neskutečný respekt vůči němu, za to, co dokázal. Prostě živá legenda.“

Hill se ziskem opasku polotěžké divize zapsal do historie, je totiž prvním šampionem UFC, který se do nejslavnější ligy dostal přes reality show jejího šéfa Dana White's Contender Series.

Každopádně titulová bitva v Riu se mnohým zapíše do paměti hlavně tím, jak Američan zasazoval perfektní kombinace, které zkušený Brazilec často nestíhal vykrýt, a přesto dál pokračoval v boji. Neuvěřitelná odolnost!