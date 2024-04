VIDEO: Procházkův vítězný chaos! Brutální obrat, pak žádost o vládce

Svůj triumf Jiří Procházka komentoval takto: „Se vší úctou musím říct, že Rakič o mně říkal, že nejsem samuraj. To mě motivovalo, abych mu ukázal. Jsem kluk z Česka. Ale všichni podle něčeho žijeme, samurajské idey jsou ve mně. Nezáleží, kdo vyhraje v hlavním zápase, ale já chci šampiona! Věřím si, věřím ve své sny a to chci všem dokázat. Zvládám dělat nejlepší výkony, ať se děje cokoliv. Byla to bouře! A jak jsem říkal, chtěl bych příště šampiona.“

Další reakce z Česka i ze světa čtěte zde >>>

VIDEO Procházkova bláznivého obratu

Zápasový program UFC 300