Program MS v biatlonu: na závěr štafety a závody s hromadným startem

Co se to stalo? Lucie Charvátová zazářila v pátečním sprintu na mistrovství světa a mohla slavit první velkou medaili v kariéře • Petr Slavík (Český biatlon)

Slovinská Pokljuka hostí 52. mistrovství světa v biatlonu. Původně jej měla hostit ruská Ťumen, kvůli dopingovým skandálům však Rusko o pořadatelství přišlo. Biatlonová elita se tak od 10. do 21. února sjíždí do střediska v Julských Alpách. První medaili pro českou výpravu získala ve vytrvalostním závodě bezchybná Markéta Davidová . Na webu iSport.cz přinášíme kompletní program a přehled závodů v rámci MS v biatlonu 2021.

V roce 2020 na šampionátu v italském středisku to byl pro české barvy snový start. Hned v úvodní smíšené štafatě si kvarteto Puskarčíková, Davidová, Krčmář, Moravec dojelo pro bronz. Hned další den vybojovala ve sprintu 3. místo Lucie Charvátová. O medaili do poslední chvíle bojovala i štafeta žen. V posledním kolem však Eva Puskarčíková nestačila na Němku Hermannovou a Češky dojely čtvrté. V letošním ročníku SP zatím česká výprava na medailový úspěch čeká.

Program MS v biatlonu 2021 - Pokljuka

Výsledky MS v biatlonu 2021

10. února - Smíšená štafeta

1. Norsko (Laegreid, J.T. Bö, Eckhoffová, Röiselandová) 1:20:19,3 (0 trest. kol + 11 dobíjení), 2. Rakousko (Komatz, Eder, Zdoucová, Hauserová) -27,0 (0+2), 3. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, Perssonová, H. Öbergová) -30,6 (0+8), 4. Ukrajina -31,1 (0+8), 5. Francie -46,2 (1+10), 6. Itálie -58,9 (0+6), 7. Německo -1:04,9 (0+11), 8. Kanada -2:06,0 (0+6), 9. Rusko -2:11,4 (2+9), 10. Švýcarsko -2:38,5 (1+9), 11. ČR (Moravec, Krčmář, Davidová, Charvátová) -3:00,0 (2+9).

12. února - Sprint mužů na 10 km

1. Ponsiluoma (Švéd.) 24:41,1 (0 trest. kol), 2. Desthieux -11,2 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -12,9 (1), 4. Dale -22,4 (1), 5. J.T. Bö (oba Nor.) -22,5 (2), 6. Fillon Maillet (Fr.) -23,9 (1), 7. Laegreid (Nor.) -25,7 (0), 8. Samuelsson (Švéd.) -26,7 (1), 9. T. Bö (Nor.) -28,2 (1), 10. Latypov (Rus.) -33,3 (1), 11. Krčmář -37,7 (0), ...55. Moravec -2:08,0 (1), 68. Štvrtecký -2:27,2 (3), 84. Karlík (všichni ČR) -3:23,0.

Krčmář jedenáctý ve sprintu, při střelbě nechyboval. Norové bez medaile

13. února - Sprint žen na 7,5 km

1. Eckhoffová (Nor.) 21:18,7 (0 trest. okruhů), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -12,0 (1), 3. Solaová (Běl.) -14,4 (0), 4. Hermannová (Něm.) -22,3 (1), 5. Vittozziová (It.) -37,7 (0), 6. Röiselandová (Nor.) -43,5 (2), 7. Häckiová (Švýc.) -49,5 (1), 8. Preussová (Něm.) -50,4 (1), 9. Hauserová (Rak.) -50,5 (2), 10. H. Öbergová (Švéd.) -58,8 (1), ...44. Davidová -2:15,0 (4), 68. Puskarčíková -3:10,0 (3), 71. Charvátová -3:15,5 (6) a Jislová (obě ČR) -3:15,5 (4).

14. února - Stíhací závod mužů na 12,5 km

1. Jacquelin (Fr.) 31:22,1 min. (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -7,3 (0), 3. J.T. Bö (Nor.) -8,1 (2), 4. Fillon Maillet -32,5 (2), 5. Desthieux (oba Fr.) -41,9 (1), 6. Laegreid (Nor.) -57,9 (1), 7. Latypov (Rus.) -1:35,1 (2), 8. Pryma (Ukr.) -2:00,6 (3), 9. Eder (Rak.) -2:03,8 (1), 10. Rastorgujevs (Lot.) -2:12,1 (3), ...22. Krčmář -3:04,9 (5), 46. Moravec (oba ČR) -4:54,7 (4).

14. února - Stíhací závod žen na 10 km

1. Eckhoffová (Nor.) 30:38,1 (2), 2. Hauserová (Rak.) -17,3 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -33,0 (2), 4. Wiererová (It.) -45,2 (0), 5. Preussová -49,3 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -1:05,1 (0), 7. Pidhrušná (Ukr.) -1:13,9 (0), 8. Herrmannová (Něm.) -1:16,3 (3), 9. Röiselandová -1:26,5 (3), 10. Tandrevoldová (obě Nor.) -1:34,1 (2), ...32. Davidová (ČR) -3:18,8 (4).



MS v biatlonu: Krčmář se po chybách propadl, Davidová za třicítkou

16. února - Vytrvalostní závod žen na 15 km

1. Davidová (ČR) 42:27,7 (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -27,9 (1), 3. Tadrevoldová (Nor.) -1:04,0 (1), 4. Hauserová (Rak.) -1:52,2 (2), 5. Mironovová (Rus.) -2:05,8 (2), 6. S. Gasparinová (Švýc.) -2:09,6 (2), 7. Preussová (Něm.) -2,14,4 (2), 8. Cadurischová (Švýc.) -2:15,2 (1), 9. Wiererová (It.) -2:20,2 (2), 10. Schwaigerová (Rak.) -2,20,8 (1), ...37. Puskarčíková -4:24,8 (1), 48. Charvátová -5:08,9 (5), 64. Jislová (všechny ČR) -5:41,7 (3)



17. února - Vytrvalostní závod mužů na 20 km

1. Laegreid (Nor.) 49:27,6 (0 tr. minut), 2. Peiffer (Něm.) -16,9 (0), 3. Dale (Nor.) -40,9 (1), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:12,9 (2), 5. J. T. Bö (Nor.) -1:13,5 (2), 6. Chalili (Rus.) -1:45,3 (0), 7. Eder (Rak.) -1:59,7 (1), 8. Doll (Něm.) -2:06,9 (2), 9. Pryma (Ukr.) -2:31,2 (1), 10. Rees (Něm.) -2:31,6 (1), 11. Moravec -2:32,8 (1), ...26. Žemlička -4:12,2 (0), 27. Krčmář -4:21,5 (3), 79. Štvrtecký (všichni ČR) -8:05,1 (5).

Moravec ve vytrvalostním závodu jedenáctý, trefil se Žemlička. Slaví Laegreid

18. února - Smíšená štafeta dvojic

1. Simonová, Guigonnat (Fr.) 36:42,4 (0+5), 2. Eckhoffová, J. T. Bö (Nor.) -2,8 (0+9), 3. H. Öbergová, Samuelsson (Švéd.) -22,6 (0+8), 4. Blašková, Pryma (Ukr.) -35,9 (0+2), 5. Wiererová, Hofer (It.) -55,2 (1+6), 6. Hauserová, Eder (Rak.) -1:03,5 (1+7), 7. Preussová, Lesser (Něm.) -1:21,2 (1+10), 8. Lunderová, Gow (Kan.) -1,24,4 (0+6), 9. Cadurischová, Weger (Švýc.) -1:50,2 (1+9), 10. Talihärmová, Zahkna (Est.) -1:56,4 (1+7), ...16. Jislová, Karlík (ČR) -2,39,1 (0+6).

Česká nominace na MS v biatlonu 2021

V české výpravě nechybí pravidelní účastníci závodů SP v této sezoně ani úplní nováčci. V mužské části výpravy je po nákaze COVID-19 Michal Krčmář, který doháněl závodní manko na evropském šampionátu v Polsku, kde si ve stíhacím závodě dojel pro stříbro.

Muži: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Milan Žemlička.

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Tereza Voborníková.

České úspěchy na MS v biatlonu

Český biatlon se loni po tříletém čekání dočkal medaile ze světového šampionátu v biatlonu. Lucie Charvátová a smíšená štafeta navazály na úspěchy českého biatlonu z předchozích let. Historie totiž sahá až do roku 1993, kdy historicky první českou medaili na MS v biatlonu vybojovala štafeta žen. První individuální medaile se český biatlon dočkal o 10 let později. Rozšíří Češi v Pokljuce sbírku devatenácti medailí ze světových šampionátů?

