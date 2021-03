Biatlon v Novém Městě pokračuje druhým dílem SP. Loučí se Moravec

Program SP v biatlonu - Nové Město na Moravě 2021

čtvrtek 4. března - štafeta žen

1. Švédsko (Brorssonová, H. Öbergová, Perssonová, E. Öbergová) 1:03:26,6 hod. (0 trest. okruhů+6 dobíjení), 2. Bělorusko (Krjuková, Alimbekavová, Solaová, Kručinkinová) -1,2 (0+9), 3. Francie (Bescondová, Braisazová-Bouchetová, Chevalierová, Simonová) -27,8 (1+8), 4. Ukrajina -28,7 (1+10), 5. Norsko -40,0 (1+10), 6. USA -40,1 (0+7), ...18. ČR (Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová) -5:00,7 (5+16).

pátek 5. března - štafeta mužů

1. Německo (Lesser, Doll, Peiffer, Nawrath) 1:12:28,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Rusko (Chalili, Jelisejev, Loginov, Latypov) -1:21,7 (0+8), 3. Norsko (Laegreid, Dale, T. Bö, J. T. Bö) -1:33,2 (3+9), 4. Slovinsko -2:13,2 (0+8), 5. Francie -2:14,7 (4+9), 6. Rakousko -2:17,0 (0+5), ...10. ČR (Krčmář, Moravec, Žemlička, Václavík) -4:21,6 (1+11).



sobota 6. března - sprint žen

1. Eckhoffová (Nor.) 18:48,4 (1 trest. okruh), 2. Džymová (Ukr.) -9,3 (0), 3. Vitozziová (It.) -15,0 (0), 4. Alimbekavová (Běl.) -16,1 (0), 5. Wiererová (It.) -16,3 (1), 6. Tandrevoldová -17,4 (0), 7. Röiselandová (obě Nor.) -18,5 (2), 8. Preussová (Něm.) -25,1 (1), 9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -28,7 (1), 10. Herrmannová (Něm.) -29,1 (1), ...12. Davidová -38,1 (1), 17. Charvátová -45,7 (2), 27. Jislová -1:14,7 (1), 49. Puskarčíková (všechny ČR) -1:50,3 (2).

sobota 6. března - sprint mužů

1. Desthieux (Fr.) 22:58,0 min. (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -2,4 (0), 3. Peiffer (Něm.) -4,4 (0), 4. Laegreid -10,4 (1), 5. T. Bö (oba Nor.) -10,6 (1), 6. Doll (Něm.) -14,5 (1), 7. Fillon Maillet -26,9 (2), 8. Jacquelin (oba Fr.) -29,9 (1), 9. Fak (Slovin.) -32,8 (0), 10. Latypov (Rus.) -37,2 (1), ...39. Krčmář -1:30,6 (2), 45. Štvrtecký -1:36,8 (2), 47. Moravec -1:41,9 (2), 80. Václavík -2:39,6 (4), 88. Žemlička (všichni ČR) -2:53,6 (3).

neděle 7. března - stíhací závod žen

1. Eckhoffová (Nor.) 27:28,0 (3 trest. okruhy), 2. Herrmannová (Něm.) -24,0 (1), 3. Röiselandová (Nor.) -29,9 (3), 4. Perssonová (Švéd.) -30,9 (1), 5. Preussová (Něm.) -35,8 (2), 6. Džymová (Ukr.) -39,8 (2), 7. Solaová (Běl.) -1:05,8 (4), 8. Bescondová (Fr.) -1:21,7 (1), 9. P. Fialková (SR) -1:26,9 (2), 10. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:30,8 (4), ...15. Charvátová -1:53,5 (5), 17. Davidová -2:01,6 (5), 51. Jislová -4:36,0 (5), 57. Puskarčíková (všechny ČR) -5:36,2 (7).

neděle 7. března - stíhací závod mužů

1. T. Bö 28:17,3 (1 trest. okruh), 2. J.T. Bö (oba Nor.) -8,2 (2), 3. Desthieux (Fr.) -11,5 (2), 4. Fak (Slovin.) -12,8 (0), 5. Laegreid (Nor.) -13,4 (2), 6. Fillon Maillet -13,5 (2), 7. Jacquelin (oba Fr.) -14,8 (1), 8. Doll (Něm.) -15,5 (2), 9. Pidručnyj (Ukr.) -29,5 (0), 10. Peiffer (Něm.) -37,2 (3), ...14. Krčmář -1:21,4 (0), 39. Moravec -2:42,9 (2), 47. Štvrtecký (všichni ČR) -3:21,9 (4).

Nominace českého týmu na SP v NMNM

Čeští biatlonisté budou chtít v Novém Městě navázat na zlatou medaili Markéty Davidové z MS v Pokljuce a trochu tak napravit výsledky z letošní sezony SP. Atmosféra kolem českého týmu se však částečně ponese i kolem rozlučky Ondřeje Moravce. Trojnásobný medailista ze ZOH v Soči uzavře v Novém Městě svou úspěšnou biatlonovou kariéru. Složení týmu je jinak podobné jako na světovém šampionátu, pouze po nákaze COVID-19 se k týmu opět připojil Adam Václavík.

Muži: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík, Milan Žemlička

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková

Jak se českým biatlonistům dařilo v Novém Městě loni?

Před prázdnými tribunami se Češi blýskli hned v úvodních sprintech. Markéta Davidová dojela třetí a Michal Krčmář skončil čtvrtý. V další závodech už se českým tolik nedařilo, 12. místem ve štafetách se s kariérou rozloučil Michal Šlesingr.

Diváci a vstupenky na SP v biatlonu 2021

Zatímco loni šlo pro biatlonisty o jednu z prvních akcí před prázdnými tribunami, letos už jde o běžnou praxi. Běžně při těchto akcích Vysočina Arena praská ve švech a není slyšet vlastního slova. Biatlonoví fanoušci přišli o účast na tribunách již loni a mohli si vstupenky vyměnit za ty letošní. Podobný mechanismsus kompenzací chystají organizátoři i letos, pravděpodobné bude možné zažádat o vrácení vstupného, zároveň však organizátoři vyzývají v zájmu podpory českého biatlonu, aby držitelé vstupenek zvážili výměnu vstupenek pro další ročník SP v Novém Městě, který se však koná až od 27. února do 5. března 2023.

Program biatlonových akcí v Novém Městě na Moravě