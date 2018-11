Vítězný návrat z trestu za doping! Johaugová ovládla desítku v Ruce

Mužům ve Finsku kraloval Alexandr Bolšunov. Ruský běžec na lyžích vyhrál na úvod Světového poháru po sobotním sprintu i závod na 15 km klasicky a vede průběžné pořadí seriálu. Mezi ženami je po dvou závodech ve žlutém jeho krajanka Julia Bělorukovová, vítězka sprintu dnes skončila pátá.

Třetí mezi ženami doběhla další švédská reprezentantka Ebba Anderssonová. Za třicetiletou Johaugovou, která naposledy v SP závodila v sezoně 2015/16, zaostala o 32,8 sekundy. Obhájkyně křišťálového glóbu Heidi Wengová z Norska zahájila sezonu 13. místem.

"Byl to vážně dobrý závod. Vůbec bych si nemyslela, že sezonu zahájím vítězstvím. Ale snila jsem o tom, že první závod vyhraju, a teď se mi to splnilo," radovala se Johaugová po suverénním výkonu. Jen pět soupeřek doběhlo do cíle se ztrátou pod jednu minutu.

Johaugová měla pozitivní test v přípravě v říjnu 2016 a dostala trest na 18 měsíců. V SP přišla o dvě sezony, návrat ozdobila 43. vítězstvím v kariéře. Dočkala se ho po 988 dnech, naposledy slavila v březnu 2016 ve finále sezony celkový triumf v minisérii Ski Tour Canada.

Bolšunov se dostal do vedení po šesti kilometrech a postupně zvyšoval svůj náskok. Druhého Nora Emila Iversena nakonec porazil o 19,5 sekundy. Třetí skončil Švéd Calle Halfvarsson s mankem 21,2. Obhájce celkového prvenství Nor Johannes Hösflot Klaebo, který v sobotu po vlastní chybě nešťastně prohrál sprint, doběhl devátý.

Čeští běžci v Ruce nebodovali. Nejblíže k tomu dnes měl Michal Novák, který na 38. místě zaostal o 2:04,8 minuty za vítězem. Od elitní třicítky ho dělilo 20,4 sekundy. Jediná česká závodnice ve startovním poli Petra Nováková obsadila 48. místo. Na Johaugovou, sedminásobnou mistryni světa a dvojnásobnou vítězku Světového poháru, ztratila 2:58,8 minuty.

Ženy - 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 28:02,5, 2. Kallaová -22,5, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -32,8, 4. Östbergová (Nor.) -49,5, 5. Bělorukovová (Rus.) -54,9, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -55,5, 7. Něprjajevová (Rus.) -1:07,1, 8. Bjornsenová (USA) -1:10,5, 9. Jacobsenová -1:15,6, 10. Hagaová (obě Nor.) -1:26,2, ...48. Nováková (ČR) -2:58,8.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 32 závodů): 1. Bělorukovová 145, 2. Johaugová 100, 3. Pärmakoskiová 85, 4. Kallaová a Dahlqvistová obě 80, 6. Ingemarsdotterová (obě Švéd.) 75.

Muži - 15 km klasicky:

1. Bolšunov (Rus.) 36:17,8, 2. Iversen (Nor.) -19,5, 3. Halfvarsson (Švéd.) -21,2, 4. Sundby (Nor.) -31,1, 5. Larkov -34,3, 6. Vylegžanin (oba Rus.) -42,2, 7. Niskanen (Fin.) -43,6, 8. Nyenget -45,4, 9. Klaebo -47,6, 10. Tönseth (všichni Nor.) -50,6, ...38. Novák -2:04,8, 61. Bešťák -3:02,0, 68. Knop -3:32,5, 84. Rypl (všichni ČR) -4:50,1.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 32 závodů): 1. Bolšunov 200, 2. Iversen 130, 3. Klaebo 109, 4. Halfvarsson 96, 5. Brandsdal (Nor.) 60, 6. Sundby 50.