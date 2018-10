Ještě před Plíškovou vstoupí do Turnaje mistryň Petra Kvitová, která vyzve Elinu Svitolinovou. Oba zápasy sledujte ONLINE:

2018-10-21 11:00:00 Petra Kvitová vs. Elina Svitolinová Turnaj mistryň 2018 - Petra Kvitová vs. Elina Svitolinová Singapore Indoor Stadium (SIN) Singapore Indoor Stadium (SIN) Petra Kvitová - Elina Svitolinová - 11:00 Zobrazit online přenos

2018-10-21 13:30:00 Caroline Wozniacká vs. Karolína Plíšková Turnaj mistryň 2018 - Caroline Wozniacká vs. Karolína Plíšková Singapore Indoor Stadium (SIN) Singapore Indoor Stadium (SIN) Caroline Wozniacká - Karolína Plíšková - 13:30 Zobrazit online přenos

Šestý týden v turnajovém zápřahu, to je na konci sezony skoro likvidační zátěž. Karolína Plíšková takovou porci cestování a hraní podstupuje a nestěžuje si. Ostatně sama o sobě říká, že je zápasový tip.

„Nahrála jsem teď hodně zápasů, zvládla jsem dost těžkých bitev. Tlak na výsledky, jak jsem bojovala o Masters, mi vlastně pomohl. Protože na konci roku, když už nemáte o co hrát, to může být hodně špatné. Takže ano, bylo to trochu stresující období, ale podařilo se mi to, o co jsem usilovala,“ citovala Plíškovou stránka WTA.

Plíšková se v srpnu rozešla s trenérem Tomášem Krupou a oslovila bývalou deblovou jedničku a dnes komentátorku ESPN Rennae Stubbsovou. „Ke konci roku jsem zase začala hrát svůj nejlepší tenis,“ prohlásila aktuální světová pětka, jejíž výrok čísla zcela nepotvrzují. Pod Krupovým vedením měla letos bilanci 32:14 (úspěšnost 70 %), pod Stubbsovou 15:7 (úspěšnost 68 %).

Sedmačtyřicetiletou rodačku ze Sydney ale oceňuje především za pozitivní přístup, díky němuž našla znovu radost z tenisu. „Rennae je asi nejpozitivnější člověk na světě, kterého znám. Když se zrovna necítím, není to se mnou vůbec snadné. A Rennae ke mně přišla ve chvíli, kdy jsem bojovala o moře bodů. I tak pro mě udělala z tenisu zábavu,“ pravila Plíšková, jež oznámila, že pod Australankou odstartuje i sezonu 2019.

Kvůli reportérské práci se Stubbsová během US Open nemohla Plíškové věnovat, doporučila jí tudíž bývalou wimbledonskou šampionku a svou kamarádku Conchitu Martinezovou. Španělka udělala na českou tenistku výborný dojem a i s ní chce nadále spolupracovat.

„Cítím z týmu, co jsem si sestavila, že by to mohlo do budoucna fungovat. Říkají mi dobré věci a mám velký prostor se zlepšit,“ líčila Plíšková s tím, že pracovat chce hlavně na přechodu na síť, efektivnějším používání svých úderů a variacích při servisu.

Navrátilová: Měla by mít lepší výsledky

Přípravný blok na novou sezonu by mohla absolvovat ve Španělsku právě u Martinezové. „Připravovat se v Evropě je přece jen lepší alternativa, takže ráda za Conchitou vyrazím. S Rennae se potkáme v Austrálii, kde bude mít zase dost své práce, proto se k nám asi Conchita opět připojí,“ nastínila Plíšková, jak by se mohl její trenérský tým točit.

V Singapuru současnou českou jedničku doprovází Stubbsová a kondiční trenér Marek Všetíček, po loňském semifinále si Plíšková musí klást jen ty nejvyšší cíle. Poslední tři ročníky Masters vyhrály Agnieszka Radwaňská, Dominika Cibulková a Caroline Wozniacká, které v tu dobu neměly na kontě žádný grandslamový titul.

I proto nyní označila Martina Navrátilová ve svém blogu na stránce WTA Plíškovou jako tenistku, která může v Singapuru získat nejvíc ze všech zúčastněných. „Je to bývalá světová jednička, ale poslední dvě sezony nenaplnila očekávání. Se svojí velkou hrou by měla mít lepší výsledky. Proto tady má podle mě nejvíc ze všech co dokazovat,“ prohlásila Navrátilová.