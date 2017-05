Pozdravy pro Peltu do vězení! Míra chodí v teplákách, znělo z kotle Plzně

Pro fotbal jde o mimořádně nepříjemnou situaci. Hlavní představitel FAČR Miroslav Pelta sedí kvůli podezření z dotačních podvodů ve vazbě a fotbalové hnutí je značně paralyzováno. V týdnu proběhl zátah i v Jablonci, který Pelta stále spoluvlastní.

„Hráči vnímají, že se něco děje, ale pořádně neví, o co v celém případu jde, až tak je to nebere. Pan Pelta mezi nás nepřicházel, nevídali ho, není to nic, co by je mělo brzdit. Po fotbalové stránce jsme se na utkání chystali bez stresu,“ prohlásil po remíze 2:2 s Plzní jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Severočeští fanoušci na dlouholetého majitele klubu, který pro jablonecký fotbal dýchá, nezapomněli. Při sobotním zápase rozvinuli transparent s nápisem PDW Míra čili zkratku znamenající v polštině pozdrav do vězení. Přidali i známý pokřik „Pelta ven“ – ten skandují fanoušci, kteří šéfa české kopané nemají v oblibě. V současné situaci se ale úplně změnil jeho význam... Na tribuně to všechno sledovala Peltova manželka Simona.

Fanoušci Jablonce vytvořili transparent pro šéfa FAČR Miroslava Peltu. Co znamená zkratka PDW, který byl k vidění na tribuně při remíze s Plzní? V polštině jde o zkratku pro "pozdrav do vězení."

„Doufáme, že jsme panu Peltovi udělali radost,“ usmíval se střelec dvou domácích branek Martin Doležal. „Před zápasem to v hlavách asi bylo, ale při hře na to člověk nemyslí. Samozřejmě situaci vnímáme, ale nechceme se tím moc zaobírat. Soustředíme se sami na sebe a chceme ligu důstojně dohrát. Nechtěl bych se v tom patlat. Dostali jsme nějaké instrukce, těch se držíme a nechceme to dál řešit,“ dodal zkušený útočník.

Z Peltova zadržení si naopak utahovali plzeňští fanoušci, kteří dlouhodobě proti vrcholnému funkcionáři protestují. „Míra Pelta chodí v teplákách,“ spustil západočeský kotel v Jablonci krátce po vedoucí trefě Andrease Ivanschitze.

Pelta se "řešil" na tribuně také ve Vítkovicích při druholigovém utkání Baníku Ostrava proti Varnsdorfu. Fanoušci tam rozvinuli transparent: Míra Pelta křičí s námi ACAB. (Podívejte se ZDE>>>) Tato zkratka (All Cops Are Bastards - Všichni policajti jsou parchanti) je také často používaná fanoušky. "Po fanoušcích za pyro jdete, sami spravedlnosti neujdete!" zněl komentář pod fotografií vzkazu pro fobalového bosse na facebookových stránkách Chachaři.cz.