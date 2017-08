Jílek: Svědík mi sestavu neprozradil. Šokuje mě, jak se v Česku pracuje

Jsou skoro stejně staří, působí u mládežnických reprezentací. Znají se a mají mezi sebou přátelský vztah. Václav Jílek ale odmítá, že by jeho přátelství s Martinem Svědíkem žilo na úkor profesionality. A že by mu mladoboleslavský trenér, jenž po nástupu sportovního manažera Dušana Uhrina mladšího přišel o valnou část svých kompetencí, prozradil, s jakými plány hodlá Boleslav do utkání vyrukovat.

„Upřímně řeknu, že nevím, jak slušným slovem celou záležitost označit,“ řekl Jílek, jenž se nejen ve fotbalovém prostředí těší pověsti velmi seriózního člověka. „S Martinem jsme kamarádi, ale o to víc si oba dáváme pozor na to, co si můžeme dovolit a co ne,“ prohlásil Jílek.

A dodal, že když před utkáním v Mladé Boleslavi pobývala Sigma v blízkosti města, aby soustředila síly, chtěl se se Svědíkem potkat. „Protože jsme kamarádi. On to byl, kdo řekl, že by to asi nebylo vhodné. A tak jsme se raději ani nepotkali,“ prozradil olomoucký trenér.

Podle zákulisních informací mělo mladoboleslavské vedení Svědíkovi sdělit, že k onomu prozrazení taktiky mělo dojít na předsezonním srazu mládežnických výběrů. A že údajný dialog Jílka se Svědíkem někdo slyšel. „To je další absurdita. Jaký předsezonní sraz mládežnických výběrů? Vždyť se teď žádný, na kterém bychom byli, ani nekonal,“ řekl Jílek.

V prvním kole HET ligy přijela do Mladé Boleslavi Olomouc, která se po roce vrátila do nejvyšší soutěže. Domácí chtěli navázat na dobré výkony z evropských pohárů, to se jim ale nepodařilo. Po prvním poločase vedla Olomouc 2:0 díky dvěma zásahům Šimona Falty, v závěru utkání sice Nikolaj Komličenko snížil na 1:2, otočit zápas se ale Mladé Boleslavi nepodařilo a 3 body za vítězství putovaly do Olomouce.

Je prý z celé věci značně znechucen. „Tady si prostě někdo vypustí do éteru vymyšlenou informaci, strašnou lež, a na jejím základě odvolá trenéra? Tak se v Česku pracuje? To mě skutečně šokuje,“ zlobil se Jílek, povahou jinak vcelku klidný muž.

Svědíkova role v Mladé Boleslavi byla od příchodu sportovního ředitele Dušana Uhrina mladšího velmi upozaděná. Co se dalo očekávat, se brzy také stalo. Uhrin se chopil žezla sám a Svědík začal být přebytečný. Je tohle způsob, jakým se chtěl klub s nepotřebným trenérem zbavit? „Působí to tak na mě. A jestli to tak je, pak je absurdní, jak se u nás s trenéry zachází. Nehledě na to, že tato pomluva poškodila i mě,“ pokračoval olomoucký trenér.

Olomouc v Mladé Boleslavi vyhrála 2:1. Což naznačuje, že byla na Mladou Boleslav opravdu dobře připravena. „Ale jestli si někdo myslí, že jsem informace získal od Martina, tak se přinejmenším velmi mýlí,“ ohradil se znovu Jílek.

A přidal zajímavost. „Celá naše kabina si ještě určitě pamatuje, jak jsme se připravovali na to, že od začátku nastoupí Lukáš Magera. Viděl jsem zápas Mladé Boleslavi, který hrála v poháru. A Magera byl výborný. Byl jsem přesvědčen, že bude hrát od první minuty. A zmýlil jsem se. Nehrál. Zápas jsme pak vyhráli, ale první poločas, ve kterém měli domácí hodně šancí, jsme přežili se štěstím,“ vylíčil kouč ligového nováčka.

„Ať mi někdo předloží důkazy nebo svědka toho údajného rozhovoru, během něhož mi měl Martin prozrazovat důvěrné informace. Byl bych na něj moc zvědav,“ dodal Jílek s tím, že celou věc nehodlá ponechat bez povšimnutí.