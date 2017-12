Odcházení se nekoná! Hubník po těžkém návratu září a opět táhne Plzeň

Nikdo to nevyslovil nahlas. Jednoduše proto, že se to k hráči s tak kvalitním životopisem nehodí. Ale šeptalo se: Roman Hubník už na to nemá. Jeho čas ve Viktorii vypršel. Postupně začne proces odcházení. Nesmysl! Závěr podzimu zvládl kapitán ligového suveréna dokonale. Bezchybně. Přímo majestátně. „Byl nejlepším obráncem v soutěži,“ prohlásil Pavel Vrba. Od chvíle, co se zkušený bard vrátil do sestavy, inkasovala Plzeň ve čtyřech soutěžních utkáních jednu branku.