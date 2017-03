Ostravský gólman Vašek si po prohře nebral servítky: Hráli jsme úplné ho..o!

V zápasech venku jste na podzim měli problémy. Přišlo jaro a hned první duel na cizím hřišti jste opět nezvládli. Proč podle vás?

„Hráli jsme úplné hovno. Měli jsme dvacet standardek, dvacet jsme jich kopli na přední tyč. Jejich první hráč nám to odehrává, jsme jak blbci.“

V obraně jste měli viditelné problémy. Zraněný Tomáš Zápotočný vám hodně chyběl, souhlasíte?

„Jestli se takto projeví, že nám chybí jeden hráč, tak nemáme v první lize co dělat. Od toho máme dvacet dva lidí v kádru, aby jakoukoliv absenci nahradili.“

První gól jste dostali už v šesté minutě. Vy jste po něm u rozhodčího cosi reklamoval. Co to bylo?

„Že to byl ofsajd. Rozhodčí mi ale řekl, že to tečoval náš hráč. Tak jsem říkal, jestli mám dobré oči. Ale neviděl jsem za sebe, takže nemůžu říct na sto procent, jestli za mnou nějaký náš bek nezůstal. Ale pokud ne, tak ten jejich kluk tam stál úplně sám.“

Druhý frýdeckomístecký gól vám dal Martin Vyskočil. Nůžkama a z těžkého úhlu…

„Já jsem to vůbec neviděl. Krylo se mi to, najednou to zpoza Susíka (Martina Suse) vyletělo, já jsem byl rád, že jsem vůbec stačil spadnout.“

Neměl jste přece jen pocit, že míč už je, poté, co jste ve spolupráci s obráncem zablokovali první Vyskočilovu ránu, v relativním bezpečí a už se vám nemůže nic stát?

„Neměl. Jejich hráč vystřelil, náš ho zblokoval, já se po té střele vracel na místo a on to v ten moment vystřelil znovu. Přes Susíka to tam dostal.“

Opava se na vás dotáhla na jeden bod. A teď vás čeká zápas právě na jejím hřišti…

„Bude to zajímavé. Budou to nervy a musíme tam hrát lépe než ve Frýdku-Místku.“