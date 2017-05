Trenér Jílek po postupu zůstává v Sigmě. Smlouvu prodloužil o rok

Trenér fotbalistů Sigmy Olomouc Václav Jílek se po postupu do první ligy dohodl s klubem na prodloužení smlouvy do léta 2018. Sigma o tom informovala na svém webu.

"Václav Jílek bude na postu trenéra našeho prvního týmu pokračovat. Dohodli jsme se na roční smlouvě," řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Čtyřicetiletý Jílek vede Sigmu od října 2015, funkci si udržel i po sestupu do druhé ligy. Olomouc dovedl k okamžitému návratu, když z 28 zápasů prohrál tým jen dva a má dvě kola před koncem na třetí Opavu náskok 11 bodů. Sigma má navíc s 59 brankami nejlepší útok a s 20 inkasovanými góly nejlepší obranu.

Jílek je rovněž asistentem u národního týmu do 21 let, který v červnu čeká mistrovství Evropy. Předtím působil jako asistent ve Spartě a u národního týmu do 19 let.