United vydřeli postup přes Rostov, v Evropské lize slaví i Brabcův Genk

SOUHRN | Obránce Jakub Brabec odehrál celé odvetné utkání osmifinále Evropské ligy pro Gentu, v němž domácí Genk uhrál remízu 1:1 a po venkovní výhře 5:2 oslavil postup. Jediný český zástupce může ve čtvrtfinále narazit i na Manchester United, jenž stvrdil postup přes Rostov výhrou 1:0. Do další fáze postoupily také Ajax, Anderlecht, Besiktas a venkovní remíza 2:2 zajistila postup Schalke. Český fotbal však příliš nepotěší vyřazení AS Řím s francouzským Lyonem. Posledním postupujícím je pak Celta Vigo.

Genk si na postup zadělal už v prvním utkání pěti vstřelenými góly, a tak v odvetě bylo především na defenzivě řízené Brabcem, aby náskok doma udržela. Navíc ve 20. minutě utekl po pravé straně bek Timothy Castagne a poslal domácí do vedení. Gentu se povedlo v závěru vyrovnat, ale na postup už nemohl pomýšlet.

To Černý uzdravující se z problémů s třísly opět chyběl v nominaci Ajaxu, který zvrátil souboj s Kodaní. Z prvního duelu si přivezl prohru 1:2, ale doma 2:0 zvítězil a slaví první postup do čtvrtfinále jednoho z evropských pohárů poprvé od roku 2003, kdy byl mezi osmi nejlepšími celky v Lize mistrů.

Roli favorita potvrdil Manchester United, který přešel přes přemožitele Sparty z předchozího kola Rostov, ale na postup se hodně nadřel. Po úvodní remíze v Rusku 1:1 v odvetě dominoval, ale gól dal jen Juan Mata, který po brejku a patičce Zlatana Ibrahimovice zakončil do odkryté branky.

Besiktas měl proti Olympiakosu výborný start do utkání a rychle vedl 2:0, ale pak přišly komplikace. Nejprve hosté snížili a ve 39. minutě dostal zbytečnou červenou kartu domácí Vincent Aboubakar, který na polovině hřiště mimo hru udeřil soupeře do obličeje.

Olympiakos však dlouhou přesilovku nedokázal využít a na vyrovnání nedosáhl. Naopak v 75. minutě se podruhé v utkání prosadil Ryan Babel a rozhodl. V závěru Besiktas skóroval ještě jednou.

Velké drama se odehrálo v Římě, kde Lyon brzy vedl, čímž ještě navýšil své vedení z prvního utkání (4:2). Jenže hráči domácího AS okamžitě srovnali a po změně stran se dostali do vedení po vlastní brance Lucase Tousarta. V tu chvíli stačilo Římanům vstřelit jediný gól k postupu. Měli tlak i šance, ale Lyon se ubránil a postoupil.

Vyřazení AS je komplikací pro český fotbal, který potřebuje, aby se vítěz Evropské ligy kvalifikoval do Ligy mistrů z vlastní ligové soutěže; český mistr by pak měl šanci na přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. A právě AS jako druhý tým v italské lize bylo v tomto smyslu favoritem. České kluby tak budou muset fandit Besiktasi či Anderlechtu Brusel, který postoupil přes APOEL Nikósia.

Odvetná utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Besiktas Istanbul - Olympiakos Pireus 4:1 (2:1)

Branky: 22. a 75. Babel, 10. Aboubakar, 84. Tosun - 31. Elyounoussi. ČK: 39. Aboubakar (Besiktas). První zápas 1:1, postoupil Besiktas.

Genk - Gent 1:1 (1:0)

Branky: 20. Castagne - 84. Verstraete. První zápas 5:2, postoupil Genk.

Krasnodar - Celta Vigo 0:2 (0:0)

Branky: 52. Mallo, 80. Aspas. ČK: 86. Kaboré (Krasnodar). První zápas 1:2, postoupila Celta Vigo.

Ajax Amsterodam - FC Kodaň 2:0 (2:0)

Branky: 23. Traoré, 45.+3 Dolberg z pen. První zápas 1:2, postoupil Ajax.

Manchester United - Rostov 1:0 (0:0)

Branka: 71. Mata. První zápas 1:1, postoupil Manchester.

Anderlecht - APOEL Nikósie 1:0 (0:0)

Branka: 65. Acheampong. První zápas 1:0, postoupil Anderlecht.

Mönchengladbach - Schalke 2:2 (2:0)

Branky: 26. Christensen, 45.+2 Dahoud - 55. Goretzka, 69. Bentaleb z pen. První zápas 1:1, postoupilo Schalke.

AS Řím - Lyon 2:1 (1:1)

Branky: 18. Strootman, 60. vlastní Tousart - 16. Diakhaby. První zápas 2:4, postoupil Lyon.