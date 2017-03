Barceloně se klaní svět. Sýkora poslal fanoušky do děr, Lineker řádil

Slávistický záložník Jan Sýkora je evidentně fanouškem Barcelony. "Doufám, že lidí, kteří po zalezli do děr po prvním zápase, tam také zůstanou a nebudou vylézat," napsal na Twitter po bláznivém utkání.

Co jsme to včera zase dokázali?😳 doufám, že ty lidi, který zalezli do děr po prvním zápase, tam taky zůstanou a nebudou vylejzat☝🏼☝🏼☝🏼 pic.twitter.com/TzPd7DtT1k — Jan Sýkora (@JanSyky6) 9. března 2017

Ve studiu britské stanice BT bylo při zápase Barcelony s PSG veselo. Takhle strhující závěr prožívali experti a anglické fotbalové legendy Gary Lineker, Michael Owen a Rio Ferdinand.

Obránce Dukly Jakub Podaný měl po brance Cavaniho jasno, v tu chvíli naděje Barcelony zmizely v mlze. Na konci zápasu se ale český fotbalista musel omlouvat...

Ja se Vam omlouvam sefe, velice se Vam omlouvam, ze jsem kecal.....Barcelona postoupila....ty vole ona POSTOUPILA pic.twitter.com/pDM00xUujP — Jakub Podaný (@Pod_Y33) 8. března 2017

Na velký fotbalový večer reagovalo nespočet fanoušků i dalších známách fotbalových osobností. V následujících tweetech nabízíme vybrané reakce včetně samotných aktérů strhujícího duelu na Camp Nou.

"Největší fotbalová obrat," napsal někdejší obránce Manchesteru United Rio Ferdinand, který utkání komentoval ve studiu prio britskžý televizní kanál BT Sport.

The best turnaround ever in football bar none #Barca — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 8. března 2017

Náladu přímo z kabiny Barcelony vystihl záložník Arda Turan. "Můžete to nazývat fotbalovým týmem, my tomu říkáme 'Barca'. Můžete to nazvat zázrakem, my tomu říkáme 'normálka', uvedla turecká hvězda, která do utkání naskočila v 65. minutě.

You call it "football team", we call it "Barça". You call it "miracle", we call it "normal" #ForçaBarça pic.twitter.com/vaa30IgnMd — Arda Turan (@ArdaTuran) 8. března 2017

Strhnout zápasem se ve studiu BT Sport nechal i fotbalový expert Gary Lineker. "Opravdu neuvěřitelné. Největší zápas ze všech," popsal své bezprostřední pocity.

Unbe-fucking-lievable! Greatest game ever. — Gary Lineker (@GaryLineker) 8. března 2017

"Gratuluji Barceloně. Potrestala strach PSG," okomentoval utkání trenér Evertonu a bývalý skvělý stoper Barcelony a nizozemské reprezentace Ronald Koeman.

Congratulations to @FCBarcelona! They punished the fear of #Paris. 👍 — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 8. března 2017

S gratulací přispěchal i francouzský záložník Sevilly Samir Nasri.

Wow unbelievable!!!!!!! Barca 🎩🎩🎩 — Samir Nasri Official (@SamNasri19) 8. března 2017

Na památný večer bude vzpomínat i někdejší útočník Liverpoolu, Realu Madrid a Manchesteru United Michael Owen, který utkání komentoval pro kanál BT Sport.