Třetí finále pro Nedvěda! Hecoval fanoušky Juve, Alves kouzlil parády

Sedět na tribuně v lóži a kochat se? To pro něj není. V době, kdy se oba týmy rozcvičovaly před semifinálovou bitvou, vyšel Pavel Nedvěd na trávník pozdravit fanoušky Juventusu.

Doslova je hecoval do varu. Pumpoval pažemi a bušil se do hrudníku směrem k srdci. Reakce byla bouřlivá. Někdejšího kapitána české reprezentace v Itálii stále milují, je nesmrtelnou klubovou legendou.

Samotný zápas měl jednoznačný průběh. Knížecí klub sice na úvod párkrát „Starou dámu“ pozlobil, ale góly stříleli domácí. Nejprve se po asistenci Daniho Alvese trefil Mario Mandžukič a posléze se výstavní trefou ukázal samotný Brazilec. Někdejší obránce Barcelony byl klíčovým mužem semifinálové řeže - podílel se na všech čtyřech brankách italského mistra a stal se hlavním hrdinou obou soubojů. Monaco ve druhém poločase už jen snížilo na konečných 1:2.

Hráči Juventus mohli začít slavit postup do finále Ligy mistrů. Pro Pavla Nedvěda s pořadovým číslem tři. To první, na které zřejmě nikdy v životě nezapomene, protrpěl mimo hřiště v roce 2003.

Při postupu válel v odvetě semifinále proti Realu Madrid. Vstřelil jeden gól a pomohl svému klubu dohnat manko z úvodního duelu. Juventus nakonec dokonal obrat a slavil velký postup.

Pro českého záložníka to byl pořádně hořký večer. Do konce zápasu zbývalo pouze osm minut, když se Nedvěd spustil do skluzu a zfauloval soupeře. Švýcarský sudí Urs Meier ani chvíli neváhal a vytáhl žlutou kartu. Pro Nedvěda s fatálními následky. Byla totiž celkem třetí a to znamenalo stopku pro vytoužené finále. I tak však dodnes na oficiálním webu UEFA visí titulek „Brilantní Nedvěd vyřadil Madrid.“

Druhé finále prožil rodák ze Skalné už jako člen vedení turínského klubu. V červnu 2015 Juventus vyzval v Berlíně Barcelonu, avšak tvrdě narazil. Katalánský velkoklub roztrhal italskou defenzivu na kusy a vyhrál 3:1.

Nyní má Juventus třetí šanci na zisk ušatého poháru. S kým se o něj porve? Je jisté, že 3. června v Cardiffu Italové opět vyzvou španělský tým. Real Madrid vyhrál úvodní duel nad Atlétikem Madrid 3:0 a je takřka jednou nohou ve finále.

Pokud k velkému duelu s "bílým baletem" dojde, mohl by se „Grande Paolo“ po 14 letech pozdravit se svým někdejším sokem ze hřiště a současným trenérem Realu Zinedinem Zidanem. Mimochodem jediným střelcem Španělů z osudového Nedvědova zápasu.