Nominace Německa na EURO U21: Posily Bayernu i Dortmundu a zkušenost

Německo přiveze na EURO do 21 let zkušený výběr, jehož hráči mají za sebou často už mnoho utkání v bundeslize. Ostatně ofenzivní borci Maximilian Philipp a Serge Gnabry se v létě stali posilami zvučných gigantů Borussie Dortmund a Bayernu Mnichov. Nechybí také dlouholetá opora zálohy Max Meyer ze Schalke 04. Jediným hráčem, který působí mimo Německo, je brankář Odisseas Vlachodimos z Panathinaikosu. Německo je na EURO ve skupině C, kde narazí na Česko, Itálii a Dánsko.