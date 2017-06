Jankto si před EURO tlak nepřipouští. Německa se nebojíme, vyzývá Černý

Už se to blíží! Již v pátek startuje v Polsku EURO do 21 let a v neděli se do akce dostanou čeští fotbalisté. Svěřenci Vítězslava Lavičky hned narazí na jednoho z velkých favoritů - Německo. Obavy ale v českém táboře určitě nečekejte. „Rozdáme si to s nimi,“ tvrdí Václav Černý, jeden z hráčů, kteří by měli reprezentaci táhnout.