Černý po remízové premiéře nové jednadvacítky: Příště budeme lepší!

Jak vám bylo po prvním zápase nové jednadvacítky?

„Jsme spolu teprve několik dnů a máme za sebou pár tréninků, přesto jsme chtěli začít vítězně. Mrzí mě, že se nám to nepovedlo. Ukázali jsme pár dobrých momentů i věcí, které před startem kvalifikace musíme zlepšit. Byl to první zápas, ještě si to všechno musí sednout.“



Sám se sebou jste byl spokojený?

„Nebyl. Mohlo tam být víc lepších věcí. Jsem rád, že jsem proměnil penaltu a dostali jsme se do vedení, ale mělo přijít víc pozitivnějších momentů. Do kvalifikace na EURO je čas, začínáme v úterý, ale všichni máme co zlepšovat.“



Věřil jste si na penaltu?

„Jsem určený jako první, takže jsem šel. Věřil jsem si. Kdyby to tak nebylo, nechal bych to někomu jinému. A provedení? Penaltu kopu většinou jinam, ale díval jsem se na gólmana, který šel na druhou stranu. Takže jsem pak nemusel řešit, jak vysoko nebo jak prudce to kopnu.“



Jste zklamaní po remíze? Zvlášť, když jste byli v první půli jasně lepší a vedli jste.

„I kvůli tomu to je zklamání. První zápas jsme chtěli vyhrát, ale nevyšlo to. Musíme to před začátkem kvalifikace probrat a v úterý proti Bělorusku zahrát líp. Budeme doma, budeme favorit a půjdeme za vítězstvím. Potřebujeme kvalifikaci zahájit co nejlíp.“



V novém týmu patříte mezi sedm hráčů, kteří už s jednadvacítkou mají zkušenosti, navíc jste byl na letošním EURO. Mění se díky tomu vaše role, zvyšuje se vaše důležitost pro tým?

„Asi ano, cítím to tak. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Odehrál jsem toho dost už v minulé jednadvacítce, takže to beru tak, že bych měl být jeden z tahounů. Ale v rozhovorech vám můžu říkat, co chci, v první řadě to musí být vidět na hřišti. Budu se o to snažit.“